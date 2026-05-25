Путін мстить: у США розкрили справжню мету жорстокого удару по Києву

Масований російський удар по Києву 24 травня був не лише військовою атакою, а й спробою Кремля компенсувати репутаційний провал після святкування 9 травня у Москві. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Американські експерти вважають, що президент РФ Володимир Путін намагається відновити образ сили після параду до Дня перемоги, який викликав хвилю критики і був названий одним із найслабших за останні роки.

За даними ISW, російські удари були спрямовані не лише на військові об'єкти, а й на символічні центри української державності. У Києві пошкодження зазнали будівлі Міністерства закордонних справ України, Кабінету міністрів та Національного художнього музею. Крім того, руйнування зафіксовано у Чорнобильському музеї та на Лук'янівському ринку.

Аналітики нагадують, що напередодні 9 травня Кремль відкрито погрожував Україні ударами по “центрах ухвалення рішень”, включаючи можливе застосування комплексу “Орєшнік”. Проте Київ не завдав ударів по російським святковим заходам, незважаючи на агресивну риторику Москви.

В ISW вважають, що загрози “Орєшніка” були частиною спроби приховати слабкість російської системи ППО та нездатність Росії захистити власний повітряний простір від українських далекобійних атак.

Експерти також наголошують, що нинішній удар по Києву остаточно руйнує будь-які розмови про перемир'я на 9 травня. Україна, за оцінками аналітиків, дотримувалась режиму тиші, тоді як Кремль використав паузу лише як елемент інформаційної гри.

У звіті ISW роблять висновок: Москва продовжує дотримуватися домовленостей лише тоді, коли це безпосередньо вигідно Кремлю.

