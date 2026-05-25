Путин мстит: в США раскрыли истинную цель жестокого удара по Киеву

Массированный российский удар по Киеву 24 мая был не только военной атакой, но и попыткой Кремля компенсировать репутационный провал после празднования 9 мая в Москве. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Американские эксперты считают, что президент РФ Владимир Путин пытается восстановить образ силы после парада ко Дню победы, который вызвал волну критики и был назван одним из самых слабых за последние годы.

По данным ISW, российские удары были направлены не только по военным объектам, но и по символическим центрам украинской государственности. В Киеве повреждения получили здания Министерства иностранных дел Украины, Кабинета министров и Национального художественного музея. Кроме того, разрушения зафиксированы в Чернобыльском музее и на Лукьяновском рынке.

Аналитики напоминают, что накануне 9 мая Кремль открыто угрожал Украине ударами по “центрам принятия решений”, включая возможное применение комплекса “Орешник”. Однако Киев не наносил ударов по российским праздничным мероприятиям, несмотря на агрессивную риторику Москвы.

В ISW полагают, что угрозы “Орешником” были частью попытки скрыть слабость российской системы ПВО и неспособность России защитить собственное воздушное пространство от украинских дальнобойных атак.

Эксперты также подчеркивают, что нынешний удар по Киеву окончательно разрушает любые разговоры о “перемирии” на 9 мая. Украина, по оценкам аналитиков, придерживалась режима тишины, тогда как Кремль использовал паузу лишь как элемент информационной игры.

В отчете ISW делают вывод: Москва продолжает соблюдать договоренности только тогда, когда это напрямую выгодно Кремлю.

