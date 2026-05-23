Очень внимательно к тревогам: Зеленский рассказал, каким смертельным оружием собирается ударить РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила от американских и европейских партнеров информацию о возможной подготовке Россией удара с применением ракеты средней дальности "Орешник". Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале после доклада украинской разведки.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, эти данные проверяются, однако Киев уже видит признаки подготовки масштабной комбинированной атаки.

Президент подчеркнул, что Россия может использовать разные типы вооружения для новых ударов по Украине, в том числе по столице.

"Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе", — отметил Зеленский, призвав граждан особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшее время.

По словам президента, Москва продолжает демонстрировать готовность к дальнейшей эскалации войны, а использование подобного оружия несет угрозу не только Украине, но и глобальной системе безопасности. Киев уже обратился к международным партнерам с требованием реагировать на действия Кремля не после новых атак, а превентивно.

Владимир Зеленский подчеркнул, что безнаказанность России создает опасный прецедент других авторитарных режимов в мире. По его мнению, если агрессору позволяют наносить удары в таких масштабах, это может подтолкнуть и других потенциальных диктаторов к силовым сценариям.

Отдельно глава государства сообщил, что Украина максимально усиливает систему противовоздушной обороны и готовится к возможным новым атакам. Он также заверил, что ответ на удары РФ будет "справедливым".

В конце обращения Зеленский подверг жесткой критике действия Кремля, заявив, что "российское безумие не имеет границ", а война должна быть завершена дипломатическим путем, а не новыми ракетными ударами ради "больных амбиций одного лица".

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский ударил по организаторам ракетного террора РФ: что теперь ждет тех, кто обстреливает Украину.



