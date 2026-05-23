Тепер дуже важно до тривог: Зеленський розповів, якою смертельною зброєю збирається ударити РФ
Тепер дуже важно до тривог: Зеленський розповів, якою смертельною зброєю збирається ударити РФ

Україна отримала тривожні сигнали від США та Європи щодо підготовки масштабної комбінованої атаки по Києву та інших містах

23 травня 2026, 19:18
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала від американських та європейських партнерів інформацію про можливу підготовку Росією удару із застосуванням ракети середньої дальності “Орєшнік”. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі після доповіді української розвідки.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, наразі ці дані перевіряються, однак Київ уже бачить ознаки підготовки масштабної комбінованої атаки.

Президент наголосив, що Росія може використати різні типи озброєння для нових ударів по Україні, зокрема по столиці.

“Вказане озброєння середньої дальності може бути в такому ударі”, — зазначив Зеленський, закликавши громадян особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги вже найближчим часом.

За словами президента, Москва продовжує демонструвати готовність до подальшої ескалації війни, а використання подібної зброї несе загрозу не лише Україні, а й глобальній системі безпеки. Київ уже звернувся до міжнародних партнерів із вимогою реагувати на дії Кремля не після нових атак, а превентивно.

Володимир Зеленський підкреслив, що безкарність Росії створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів у світі. На його думку, якщо агресору дозволяють завдавати ударів у таких масштабах, це може підштовхнути й інших потенційних диктаторів до силових сценаріїв.

Окремо глава держави повідомив, що Україна максимально посилює систему протиповітряної оборони та готується до можливих нових атак. Він також запевнив, що відповідь на удари РФ буде “справедливою”.

Наприкінці звернення Зеленський жорстко розкритикував дії Кремля, заявивши, що “російське божевілля не має меж”, а війна має бути завершена дипломатичним шляхом, а не новими ракетними ударами заради “хворих амбіцій однієї особи”.

