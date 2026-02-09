Путін може зупинити війну хоч завтра: як рф може пояснити поразку Донбасу

Російський режим здатен зупинити війну проти України, не досягнувши жодної з публічно задекларованих цілей, зокрема захоплення Донбасу. Про це заявив заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронников (позивний "Цезар") в інтерв’ю журналісту Дмитрію Гордону.

Путін може закінчити війну без взяття Донбасу

Коментуючи тезу про те, що путін нібито не може завершити війну без "взяття Донбасу", Андронников зазначив: у Кремлі працюють "майстри з переобування". За його словами, достатньо одного сигналу з президентського кабінету — і вся попередня риторика буде миттєво переписана.

"Як тільки пролунає свисток, “російські брати” на Донбасі перестануть бути і російськими, і братами. Скажуть, що такої цілі взагалі не було, а “їхали на навчання і заблукали”. Усе необхідне буде розжовано через блогерів, тіктокерів, мас-медіа та державні канали", — пояснив Цезар.

Він також наголосив, що російське суспільство за чотири роки війни перебуває у стані глибокої втоми. Попри те, що в Москві та Санкт-Петербурзі зберігається ілюзія "мирного життя", у регіонах ситуація кардинально інша.

"Війна так замучила росіян, що коли дійде до припинення вогню, вони просто з полегшенням зітхнуть. Люди реально втомилися. У глибинці — злість і виснаження", — зазначив Андронников.

За його словами, російському режиму не потрібно пояснювати логіку або визнавати поразки — достатньо правильно подати наратив через контрольовану інформаційну систему.

