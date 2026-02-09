Рубрики
Российский режим способен остановить войну против Украины, не достигнув ни одной из публично задекларированных целей, включая захват Донбасса. Об этом заявил заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников (позывной "Цезарь") в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Путин может закончить войну без взятия Донбасса
Комментируя тезис о том, что пути вроде бы не может завершить войну без "взятия Донбасса", Андронников отметил: в Кремле работают "мастера по переобучению". По его словам, достаточно одного сигнала из президентского кабинета – и вся предыдущая риторика будет мгновенно переписана.
"Как только прозвучит свисток, русские братья на Донбассе перестанут быть и русскими, и братьями. Скажут, что такой цели вообще не было, а "ехали на учебу и заблудились". Все необходимое будет разжевано через блоггеров, тиктокеров, масс-медиа и государственные каналы", — объяснил Цезарь.
Он также подчеркнул, что российское общество за четыре года войны находится в глубокой усталости. Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется иллюзия мирной жизни, в регионах ситуация кардинально иная.
"Война так замучила россиян, что когда дойдет до прекращения огня, они просто вздохнут с облегчением. Люди реально устали. В глубинке – злоба и истощение", – отметил Андронников.
По его словам, российскому режиму не нужно объяснять логику или признавать поражение — достаточно правильно подать нарратив через контролируемую информационную систему.