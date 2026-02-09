Российский режим способен остановить войну против Украины, не достигнув ни одной из публично задекларированных целей, включая захват Донбасса. Об этом заявил заместитель командира легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников (позывной "Цезарь") в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Путин может закончить войну без взятия Донбасса

Комментируя тезис о том, что пути вроде бы не может завершить войну без "взятия Донбасса", Андронников отметил: в Кремле работают "мастера по переобучению". По его словам, достаточно одного сигнала из президентского кабинета – и вся предыдущая риторика будет мгновенно переписана.

"Как только прозвучит свисток, русские братья на Донбассе перестанут быть и русскими, и братьями. Скажут, что такой цели вообще не было, а "ехали на учебу и заблудились". Все необходимое будет разжевано через блоггеров, тиктокеров, масс-медиа и государственные каналы", — объяснил Цезарь.

Он также подчеркнул, что российское общество за четыре года войны находится в глубокой усталости. Несмотря на то, что в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется иллюзия мирной жизни, в регионах ситуация кардинально иная.

"Война так замучила россиян, что когда дойдет до прекращения огня, они просто вздохнут с облегчением. Люди реально устали. В глубинке – злоба и истощение", – отметил Андронников.

По его словам, российскому режиму не нужно объяснять логику или признавать поражение — достаточно правильно подать нарратив через контролируемую информационную систему.

