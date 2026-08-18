Путін може вдарити по НАТО навіть під час війни в Україні: названо найнебезпечніший сценарій

Росія може піти на обмежену військову провокацію або навіть пряме зіткнення з НАТО, попри те, що значна частина її сил досі залучена у війні проти України. Таку думку в авторській статті для The Telegraph висловив британський військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його оцінкою, головна помилка Заходу може полягати у припущенні, що Москва нібито не здатна відкрити ще один фронт через величезні ресурси, які вона вже витрачає в Україні.

Експерт вважає, що ключовим фактором може бути не реальний військовий потенціал Росії, а політична ситуація навколо самого Володимира Путіна.

"Путін бореться за своє політичне виживання", — зазначає де Бреттон-Гордон.

За його словами, після більш ніж чотирьох років війни проти України міжнародні позиції Кремля суттєво ослабли. Додатковим ударом для Москви стала втрата стратегічного впливу в Сирії.

Після падіння режиму Башара Асада Росія втратила свої ключові військові об'єкти – базу в Тартусі та авіабазу Хмеймім. Разом із ними Кремль позбувся важливого плацдарму та значної частини можливостей впливати на ситуацію в Середземному морі.

Проблеми Росії посилилися і в Чорному морі. Російський флот був змушений відійти із Севастополя до Новоросійська, однак і там російські військові об'єкти неодноразово ставали цілями українських атак.

На цьому тлі, вважає британський експерт, Кремль може спробувати компенсувати стратегічні втрати демонстрацією сили в іншому регіоні.

Окрему небезпеку, за його словами, становить розвиток російської інфраструктури для запуску далекобійних ударних безпілотників. Нові, подекуди приховані майданчики можуть збільшити можливості Москви для ударів не лише по Україні, а й потенційно по території країн НАТО.

Найбільш небезпечним напрямком експерт називає Балтійський регіон. Серед можливих точок тиску – Латвія та Естонія.

Саме Естонія, за його словами, може мати особливе значення для Великої Британії, оскільки там дислокуються британські військовослужбовці у складі сил НАТО.

За одним із можливих сценаріїв, Кремль може спробувати здійснити обмежене вторгнення або військову операцію, розраховуючи поставити західні столиці перед складним вибором.

Відповідь силою означатиме ризик стрімкої ескалації. Водночас нерішуча реакція може поставити під сумнів готовність НАТО виконувати свої зобов'язання за статтею 5 про колективну оборону.

Водночас сам де Бреттон-Гордон визнає, що такий сценарій не є неминучим. Путін може блефувати або усвідомлювати, що Росія надто глибоко втягнулася у війну проти України й не має ресурсів для нового масштабного конфлікту.

Проте, наголошує експерт, сам факт існування такого ризику означає, що НАТО варто готуватися до можливого розвитку подій уже зараз, а не ігнорувати загрозу в надії, що Кремль не наважиться перейти межу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чи готовий Путін зупинитися: у ГУР розкрили плани Кремля до кінця року.



