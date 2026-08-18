Путин может ударить по НАТО даже во время войны в Украине: назван самый опасный сценарий

Россия может пойти на ограниченную военную провокацию или даже прямое столкновение с НАТО, несмотря на то, что значительная часть ее сил до сих пор вовлечена в войну против Украины. Такое мнение в авторской статье The Telegraph высказал британский военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его оценке, главная ошибка Запада может заключаться в предположении, что Москва якобы не способна открыть еще один фронт из-за огромных ресурсов, которые она уже тратит в Украине.

Эксперт считает, что ключевым фактором может являться не реальный военный потенциал России, а политическая ситуация вокруг самого Владимира Путина.

"Путин борется за свое политическое выживание", — отмечает де Бреттон-Гордон.

По его словам, после более чем четырех лет войны против Украины международные позиции Кремля существенно ослабли. Дополнительным ударом для Москвы стала утрата стратегического влияния в Сирии.

После падения режима Башара Асада Россия потеряла свои ключевые военные объекты – базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим. Вместе с ними Кремль избавился от важного плацдарма и значительной части возможностей влиять на ситуацию в Средиземном море.

Проблемы России усугубились и в Черном море. Российский флот был вынужден отойти из Севастополя в Новороссийск, однако и там российские военные объекты неоднократно становились целями украинских атак.

На этом фоне, полагает британский эксперт, Кремль может попытаться компенсировать стратегические потери демонстрацией силы в другом регионе.

Отдельную опасность, по его словам, представляет развитие российской инфраструктуры для запуска дальнобойных ударных беспилотников. Новые, иногда скрытые площадки могут увеличить возможности Москвы для ударов не только по Украине, но и потенциально по территории стран НАТО.

Наиболее опасным направлением эксперт называет Балтийский регион. Среди возможных точек давления – Латвия и Эстония.

Именно Эстония, по его словам, может иметь особое значение для Великобритании, поскольку там дислоцируются британские военнослужащие в составе сил НАТО.

По одному из возможных сценариев, Кремль может попытаться совершить ограниченное вторжение или военную операцию, рассчитывая поставить западные столицы перед сложным выбором.

Ответ будет означать риск стремительной эскалации. В то же время нерешительная реакция может подвергнуть сомнению готовность НАТО выполнять свои обязательства по статье 5 о коллективной обороне.

В то же время сам де Бреттон-Гордон признает, что такой сценарий неизбежен. Путин может блефовать или отдавать себе отчет в том, что Россия слишком глубоко втянулась в войну против Украины и не имеет ресурсов для нового масштабного конфликта.

Однако, отмечает эксперт, сам факт существования такого риска означает, что НАТО следует готовиться к возможному развитию событий уже сейчас, а не игнорировать угрозу в надежде, что Кремль не отважится перейти границу.

Также издание "Комментарии" сообщало — готов ли Путин остановиться: в ГУР раскрыли планы Кремля до конца года.



