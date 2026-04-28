Путін може сам благати про мир: у США зробили гучну заяву про велику поразку диктатора

Російський диктатор Володимир Путін у перспективі може сам прийти до необхідності пошуку домовленостей з Україною, оскільки не спостерігає очікуваного ним обвалу української державності. Водночас тривала підтримка з боку європейських країн створює додатковий і системний тиск на Кремль, ускладнюючи реалізацію його стратегічних планів, вважає експерт Центру нової американської безпеки (CNAS), Джим Таунсенд.

За його словами, нині можна простежити певні зміни в загальній динаміці війни. Хоча внутрішні мотиви Кремля залишаються непрозорими, дедалі очевидніше, що російські наступальні дії не дають тих масштабних результатів, на які розраховували у Москві.

"Він не бачить Україну, що розвалюється, — ні економічно, ні соціально, ні культурно, ні військово. Не спостерігає тієї слабкості, яку має побачити до цього моменту, щоб вважати, що перемога вже зовсім поруч", – підкреслив Таунсенд.

Окремо експерт звертає увагу на те, що фінансова підтримка ЄС для України та політичні зміни в окремих країнах Європи свідчать про зменшення впливу російських інструментів тиску. Зокрема, це демонструє, що Кремль втрачає здатність стримувати консолідацію Заходу.

"І це довгострокові кошти, не просто фінансування на рік. Значна частина їх спрямовується на військові закупівлі та розвиток оборонної промисловості", — зазначає він.

Йдеться про стратегічні інвестиції у виробництво озброєнь, зокрема безпілотників та інших сучасних систем, у яких Україна вже досягла відчутного прогресу.

