Путин может сам умолять о мире: в США сделали громкое заявление о великом поражении диктатора

Российский диктатор Владимир Путин в перспективе может сам прийти к необходимости поиска договоренностей с Украиной, поскольку не наблюдает ожидаемого им обвала украинской государственности. В то же время, продолжительная поддержка со стороны европейских стран создает дополнительное и системное давление на Кремль, усложняя реализацию его стратегических планов, считает эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), Джим Таунсенд.

По его словам, сейчас можно проследить некоторые изменения в общей динамике войны. Хотя внутренние мотивы Кремля остаются непрозрачными, все очевиднее, что российские наступательные действия не дают масштабных результатов, на которые рассчитывали в Москве.

"Он не видит разваливающуюся Украину — ни экономически, ни социально, ни культурно, ни военно. Не наблюдает той слабости, которую должна увидеть к этому моменту, чтобы считать, что победа уже совсем рядом", – подчеркнул Таунсенд.

Отдельно эксперт обращает внимание, что финансовая поддержка ЕС для Украины и политические изменения в отдельных странах Европы свидетельствуют об уменьшении влияния российских инструментов давления. В частности, это показывает, что Кремль теряет способность сдерживать консолидацию Запада.

"И это долгосрочные средства, не просто финансирование на год. Значительная часть их направляется на военные закупки и развитие оборонной промышленности", — отмечает он.

Речь идет о стратегических инвестициях в производство вооружений, в частности, беспилотников и других современных систем, в которых Украина уже достигла ощутимого прогресса.

"Комментарии" уже писали, что в России приближается один из главных государственных праздников — 9 мая, который традиционно сопровождается масштабным военным парадом в Москве. Обычно она включает как воздушную, так и наземную части и демонстрирует военную технику на Красной площади. Тем не менее, в этом году формат празднования может существенно измениться или даже не состояться полностью.