Попри те, що бойові дії можуть затягнутися, ситуація навколо переговорів здатна змінитися буквально за лічені тижні. У певний момент Україна може опинитися перед необхідністю швидко ухвалювати рішення щодо умов припинення війни. І саме тут прихована головна небезпека: прагнення зупинити кровопролиття може супроводжуватися дедалі сильнішим тиском на Київ із вимогою піти на болючі компроміси. Кремль, своєю чергою, намагатиметься перетворити переговорний процес на можливість закріпити свої військові здобутки та домогтися поступок, яких не вдалося отримати на полі бою. На Україна не повинна погоджуватися за жодних обставин і де проходять ті червоні лінії, перетворення яких може зробити мир лише перепочинком Росії перед новою війною? Портал "Коментарі" з'ясував думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що однією з головних червоних ліній для України має залишатися відмова від юридичного визнання окупованих територій частиною Росії. Навіть якщо бойові дії зупиняться по фактичній лінії фронту, це не повинно означати офіційної відмови від захоплених земель. Не менш небезпечними є можливі вимоги Москви щодо скорочення ЗСУ, обмеження далекобійної зброї чи демілітаризації окремих територій. Це послабить Україну та створить умови для повторної агресії. Тому будь-яка мирна угода має передбачати реальні гарантії безпеки, постачання зброї, посилення ППО та чіткі зобов’язання партнерів.

Україна також повинна зберегти право самостійно визначати зовнішньополітичний курс, а Росія не може отримати право вето на її вступ до ЄС чи оборонну співпрацю із Заходом. Небезпечним буде й швидке зняття санкцій: Кремль може використати отримані ресурси для переозброєння. Тому головний принцип переговорів простий: мир не повинен купуватися ціною ослаблення України та ризику нової війни.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що за будь-якого формату майбутніх переговорів однією з головних червоних ліній для України має залишатися невизнання окупованих територій частиною Росії. Навіть якщо сторони домовляться зупинити бойові дії по фактичній лінії фронту, це не повинно означати юридичної відмови Києва від захоплених земель чи внесення змін до Конституції під зовнішнім тиском.

Не менш принциповим питанням залишається збереження сильної української армії. Будь-які вимоги Росії скоротити ЗСУ, обмежити озброєння чи військове співробітництво із Заходом фактично означатимуть послаблення України перед можливою новою агресією. Тому мирні домовленості мають передбачати реальні гарантії безпеки від партнерів. Водночас Україна повинна зберегти повне право самостійно визначати свій курс до ЄС та обирати оборонні союзи без дозволу Москви.

Чат-бот Copilot стверджує, що жодні переговори не можуть передбачати відмову від окупованих територій чи легалізацію російських захоплень. Це питання не лише політичне, а й екзистенційне: поступки тут означали б фактичну капітуляцію. Другою лінією є право на безпеку. Україна не може погодитися на обмеження власних оборонних можливостей чи відмову від підтримки союзників, адже "заморожений конфлікт" — це лише відкладена війна.

Третім принципом має залишатися справедливість і відповідальність. Переговори не повинні стати способом уникнення покарання за воєнні злочини. Без відповідальності агресора будь-яке перемир’я буде лише паузою перед новою хвилею насильства. Саме ці три лінії — території, безпека та справедливість — визначають основу, яку Україна мусить захищати, щоб переговори не перетворилися на інструмент капітуляції.

Таким чином усі три моделі ШІ вважають, що мета України на можливих переговорах — не просто домогтися тиші. Необхідно зробити так, щоб Росія не змогла використати цю тишу для підготовки наступної війни. Компроміс щодо способу припинення бойових дій можливий, але компроміс щодо здатності України захищатися створює значно більший ризик. Тому справжнім показником успішної угоди стане не те, наскільки швидко після її підписання перестануть стріляти, а те, чи матиме Росія через кілька років можливість спробувати все знову.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час російської атаки 3 вересня у Бориспільському районі Київської області зазнав пошкоджень великий логістичний комплекс, який використовувався для зберігання фармацевтичної продукції.