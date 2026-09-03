Несмотря на то, что боевые действия могут затянуться, ситуация вокруг переговоров может измениться буквально за считанные недели. В определенный момент Украина может оказаться перед необходимостью быстро принимать решение об условиях прекращения войны. И именно здесь скрыта главная опасность: стремление остановить кровопролитие может сопровождаться усиливающимся давлением на Киев с требованием пойти на болезненные компромиссы. Кремль, в свою очередь, будет пытаться превратить переговорный процесс в возможность закрепить свои военные достижения и добиться уступок, которые не удалось получить на поле боя. Украина не должна соглашаться ни при каких обстоятельствах и где проходят те красные линии, преобразование которых может сделать мир лишь передышкой России перед новой войной? Портал "Комментарии" выяснил мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что одной из главных красных линий для Украины должен оставаться отказ от юридического признания оккупированных территорий частью России. Даже если боевые действия остановятся по фактической линии фронта, это не должно означать официальный отказ от захваченных земель. Не менее опасны возможные требования Москвы относительно сокращения ВСУ, ограничения дальнобойного оружия или демилитаризации отдельных территорий. Это ослабит Украину и создаст условия для повторной агрессии. Поэтому любое мирное соглашение должно предусматривать реальные гарантии безопасности, поставки оружия, усиление ПВО и четкие обязательства партнеров.

Украина также должна сохранить право самостоятельно определять внешнеполитический курс, а Россия не может получить право вето на ее вступление в ЕС или сотрудничество с Западом. Опасно будет и быстрое снятие санкций: Кремль может использовать полученные ресурсы для перевооружения. Поэтому главный принцип переговоров прост: мир не должен покупаться ценой ослабления и риска новой войны.

Чат-бот ChatGPT убежден, что при любом формате предстоящих переговоров одной из главных красных линий для Украины должно оставаться непризнание оккупированных территорий частью России. Даже если стороны договорятся остановить боевые действия по фактической линии фронта, это не должно означать юридический отказ Киева от захваченных земель или внесение изменений в Конституцию под внешним давлением.

Не менее принципиальным вопросом остается сохранение сильной украинской армии. Любые требования России сократить ВСУ, ограничить вооружение или военное сотрудничество с Западом фактически означают ослабление Украины перед возможной новой агрессией. Поэтому мирные договоренности должны предусматривать реальные гарантии безопасности партнеров. В то же время, Украина должна сохранить полное право самостоятельно определять свой курс в ЕС и выбирать оборонные союзы без разрешения Москвы.

Чат-бот Copilot утверждает, что никакие переговоры не могут предусматривать отказ от оккупированных территорий или легализацию российских захватов. Это вопрос не только политический, но и экзистенциальный: уступки здесь означали бы фактическую капитуляцию. Второй линией является право на безопасность. Украина не может согласиться на ограничение собственных оборонных возможностей или отказ от поддержки союзников, ведь "замороженный конфликт" — только отложенная война.

Третьим принципом должна оставаться справедливость и ответственность. Переговоры не должны стать способом избегания наказания за военные преступления. Без ответственности агрессора какое-либо перемирие будет лишь паузой перед новой волной насилия. Именно эти три линии – территории, безопасность и справедливость – определяют основу, которую Украина должна защищать, чтобы переговоры не превратились в инструмент капитуляции.

Таким образом, все три модели ИИ считают, что цель Украины на возможных переговорах — не просто добиться тишины. Необходимо сделать так, чтобы Россия не могла использовать эту тишину для подготовки следующей войны. Компромисс по способу прекращения боевых действий возможен, но компромисс по способности Украины защищаться создает гораздо больший риск. Поэтому настоящим показателем успешного соглашения станет не то, насколько быстро после его подписания перестанут стрелять, а то, будет ли у России через несколько лет возможность попробовать все снова.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время российской атаки 3 сентября в Бориспольском районе Киевской области получил повреждения большой логистический комплекс, который использовался для хранения фармацевтической продукции.