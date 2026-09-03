Росія вразила найбільший фармацевтичний склад України: мільярдні збитки зачеплять кожного

Під час російської атаки 3 вересня у Бориспільському районі Київської області зазнав пошкоджень великий логістичний комплекс, який використовувався для зберігання фармацевтичної продукції. За даними джерел на ринку, йдеться про складський комплекс компанії "Біокон", а попередні втрати можуть обчислюватися мільярдами гривень.

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Про пошкодження складських приміщень у Київській області повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Водночас співрозмовники "Економічної правди" у фармацевтичній галузі уточнили, що під удар потрапив саме один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки могли бути знищені значні запаси лікарських засобів та іншої фармацевтичної продукції. Точний масштаб збитків ще встановлюється, однак джерела видання допускають, що сума втрат може сягнути кількох мільярдів гривень.

ТОВ "ХФК "Біокон" працює у сфері фармацевтичної логістики та складського господарства. Компанія забезпечує зберігання продукції іноземних фармацевтичних виробників і дистриб'юторів, зокрема надає послуги митного складу. Тому пошкодження такого об'єкта може стати серйозним ударом не лише по конкретному бізнесу, а й по логістичному ланцюгу фармацевтичного ринку.

Атака сталася на тлі посилення російських повітряних ударів по Україні. Москва останнім часом активно застосовує безпілотники, зокрема реактивного типу.

Голова Офісу президента Кирило Буданов раніше припустив, що інтенсивний "шахедний терор" може тривати щонайменше до російських парламентських виборів 18–20 вересня. На його думку, Кремль намагається за допомогою атак створити для внутрішньої аудиторії "картинку перемоги", якої російська армія не може продемонструвати на полі бою.

Портал "Коментарі" вже писав, що відповідальність за фактичне призупинення переговорів щодо завершення війни лежить на Росії, оскільки саме Москва наразі не демонструє готовності до реального діалогу.