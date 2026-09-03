Россия поразила крупнейший фармацевтический состав Украины: миллиардный ущерб коснутся каждого

Во время российской атаки 3 сентября в Бориспольском районе Киевской области получил повреждения большой логистический комплекс, который использовался для хранения фармацевтической продукции. По данным источников на рынке, речь идет о складском комплексе компании "Биокон" , а предварительные потери могут исчисляться миллиардами гривен.

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О повреждении складских помещений в Киевской области сообщил начальник Киевской ОВД Тимур Ткаченко. В то же время, собеседники "Экономической правды" в фармацевтической отрасли уточнили, что под удар попал именно один из крупнейших специализированных фармацевтических составов страны.

По предварительной информации, в результате атаки могли быть уничтожены значительные запасы лекарственных средств и другой фармацевтической продукции . Точный масштаб ущерба еще устанавливается, однако источники издания допускают, что сумма потерь может достичь нескольких миллиардов гривен.

Компания "ХФК "Биокон" работает в сфере фармацевтической логистики и складского хозяйства . Компания обеспечивает хранение продукции иностранных фармацевтических производителей и дистрибьюторов, в частности предоставляет услуги таможенного склада. Поэтому повреждение такого объекта может стать серьезным ударом не только по конкретному бизнесу, но и по логистической цепи фармацевтического рынка.

Атака произошла на фоне ужесточения российских воздушных ударов по Украине. Москва в последнее время активно применяет беспилотники, в частности, реактивного типа.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее предположил, что интенсивный "шахидный террор" может продолжаться, по меньшей мере, до российских парламентских выборов 18-20 сентября. По его мнению, Кремль пытается посредством атак создать для внутренней аудитории "картинку победы", которую российская армия не может продемонстрировать на поле боя.

Портал "Комментарии" уже писал , что ответственность за фактическую приостановку переговоров по завершению войны лежит на России, поскольку именно Москва пока не демонстрирует готовности к реальному диалогу.