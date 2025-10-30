Путін може оголосити завершення війни РФ в Україні: які дві умови та можливі терміни

Війна Росії проти України залишається далекою від завершення, і наразі немає передумов ні для капітуляції, ні для замороження конфлікту. Про це у своїй колонці для "Главреда" написав колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

За словами Туки, змусити Володимира Путіна припинити війну можуть лише два чинники: досягнення ним власних цілей або виснаження однієї зі сторін — Росії чи України.

У першому випадку можливе замороження бойових дій вздовж лінії фронту, у другому — капітуляція України. Теоретично може настати виснаження обох сторін одночасно, однак наразі немає ознак, що будь-який із цих сценаріїв може реалізуватися найближчим часом.

"Тому війна триватиме ще довго — не рік і не два. Ба більше, вона може розширюватися, і цілком імовірні два варіанти: у неї можуть бути втягнуті інші країни, а бойові дії можуть вийти за межі України та перекинутися на територію інших держав", — підсумував Тука.

Нагадуємо, що "Коментарі" писали про те, що у Раді заговорили про поступки заради мирної угоди, які не подобаються частині суспільства. Україна та ЄС розробляли нову мирну угоду завершення війни в Україні. Документ містить 12 пунктів.

Про новий мирний план розповів народний депутат України Олексій Гончаренко. В одному з пунктів зазначається, що між Києвом та Москвою має бути діалог для “посилення взаєморозуміння та поваги до різноманітності мов, культур та релігій”. І хоча поки немає роз'яснення, що саме передбачає запропонована умова, у Раді припустили, на які поступки доведеться погодитися Україні. Народний депутат України Максим Бужанський розповів про своє бачення можливих змін.