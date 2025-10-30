Путин может объявить завершение войны РФ в Украине: каковы два условия и возможные сроки

Война России против Украины остается далекой от завершения, и пока нет предпосылок ни для капитуляции, ни для замораживания конфликта. Об этом в своей колонке для "Главреда" написал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Туки, заставить Владимира Путина прекратить войну могут только два фактора: достижение им собственных целей или истощение одной из сторон России или Украины.

В первом случае возможно замораживание боевых действий вдоль линии фронта, во втором – капитуляция Украины. Теоретически может наступить истощение обеих сторон одновременно, однако пока нет признаков, что любой из этих сценариев может реализоваться в ближайшее время.

"Поэтому война продлится еще долго — не год и не два. Более того, она может расширяться, и вполне вероятны два варианта: в нее могут быть вовлечены другие страны, а боевые действия могут выйти за пределы Украины и перекинуться на территорию других государств", — подытожил Тука.

Напоминаем, что "Комментарии" писали о том, что в Раде заговорили об уступках ради мирного соглашения , которые не нравятся части общества. Украина и ЕС разрабатывали новое мирное соглашение о завершении войны в Украине. Документ содержит 12 пунктов.

О новом мирном плане рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В одном из пунктов отмечается, что между Киевом и Москвой должен быть диалог для усиления взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий. И хотя пока нет разъяснения, что предусматривает предложенное условие, в Раде предположили, на какие уступки придется согласиться Украине. Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал о своем видении возможных перемен.