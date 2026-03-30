Путін лютує: чому в Росії провалилася ставка на «дронові війська»

Спроба Росії посилити армію рахунок набору до звані Сили безпілотних систем (USF) зіштовхнулася із серйозними проблемами, а Кремль дедалі ближче до рішення про примусове поповнення резервів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Російські військові блогери відкрито критикують кампанію з набору до "дронових військ", запущену Міноборони РФ у січні 2026 року. За їхніми словами, вербувальники пропонують стандартні контракти, через що потенційні кандидати побоюються, що їх відправлять не працювати з технологіями, а до штурмових піхотних підрозділів.

Один із блогерів підкреслив, що фахівці з безпілотників не повинні використовуватися як звичайна піхота, і звинуватив військове керівництво у нездатності створити сучасну високотехнологічну структуру. Інші коментатори додають, що російські генерали пручаються інноваціям, яких не розуміють, що гальмує розвиток нових форм ведення війни.

Спочатку кампанія була орієнтована на студентів, проте, як зазначають опозиційні джерела, контракти не містять гарантій служби саме в USF. Це підриває довіру та знижує інтерес до служби.

Проблеми з набором погіршуються загальною тенденцією: до початку 2026 року темпи залучення добровольців вперше з 2022 року опустилися нижче за рівень втрат на фронті. Навіть фінансові стимули, включно з великими одноразовими виплатами, перестали працювати.

За оцінкою ISW, за цих умов Кремль може перейти до обмежених, але регулярних примусових закликів резервістів. Їхня мета — не нарощування армії, а підтримка поточних втрат на війні проти України.

