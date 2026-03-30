logo_ukra

BTC/USD

67510

ETH/USD

2057.05

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін лютує: чому в Росії провалилася ставка на «дронові війська»
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін лютує: чому в Росії провалилася ставка на «дронові війська»

Кремль може перейти до прихованої мобілізації: навіть елітні підрозділи не приваблюють новобранців

30 березня 2026, 07:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спроба Росії посилити армію рахунок набору до звані Сили безпілотних систем (USF) зіштовхнулася із серйозними проблемами, а Кремль дедалі ближче до рішення про примусове поповнення резервів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Російські військові блогери відкрито критикують кампанію з набору до "дронових військ", запущену Міноборони РФ у січні 2026 року. За їхніми словами, вербувальники пропонують стандартні контракти, через що потенційні кандидати побоюються, що їх відправлять не працювати з технологіями, а до штурмових піхотних підрозділів.

Один із блогерів підкреслив, що фахівці з безпілотників не повинні використовуватися як звичайна піхота, і звинуватив військове керівництво у нездатності створити сучасну високотехнологічну структуру. Інші коментатори додають, що російські генерали пручаються інноваціям, яких не розуміють, що гальмує розвиток нових форм ведення війни.

Спочатку кампанія була орієнтована на студентів, проте, як зазначають опозиційні джерела, контракти не містять гарантій служби саме в USF. Це підриває довіру та знижує інтерес до служби.

Проблеми з набором погіршуються загальною тенденцією: до початку 2026 року темпи залучення добровольців вперше з 2022 року опустилися нижче за рівень втрат на фронті. Навіть фінансові стимули, включно з великими одноразовими виплатами, перестали працювати.

За оцінкою ISW, за цих умов Кремль може перейти до обмежених, але регулярних примусових закликів резервістів. Їхня мета — не нарощування армії, а підтримка поточних втрат на війні проти України.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-29-2026/
Теги:

Новини

Всі новини