Попытка России усилить армию за счёт набора в так называемые Силы беспилотных систем (USF) столкнулась с серьёзными проблемами, а Кремль всё ближе к решению о принудительном пополнении резервов. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры открыто критикуют кампанию по набору в "дроновые войска", запущенную Минобороны РФ в январе 2026 года. По их словам, вербовщики предлагают стандартные контракты, из-за чего потенциальные кандидаты опасаются, что их отправят не работать с технологиями, а в штурмовые пехотные подразделения.

Один из блогеров подчеркнул, что специалисты по беспилотникам не должны использоваться как обычная пехота, и обвинил военное руководство в неспособности создать современную высокотехнологичную структуру. Другие комментаторы добавляют, что российские генералы сопротивляются инновациям, которых не понимают, что тормозит развитие новых форм ведения войны.

Изначально кампания была ориентирована на студентов, однако, как отмечают оппозиционные источники, контракты не содержат гарантий службы именно в USF. Это подрывает доверие и снижает интерес к службе.

Проблемы с набором усугубляются общей тенденцией: к началу 2026 года темпы привлечения добровольцев впервые с 2022 года опустились ниже уровня потерь на фронте. Даже финансовые стимулы, включая крупные единовременные выплаты, перестали работать.

По оценке ISW, в этих условиях Кремль может перейти к ограниченным, но регулярным принудительным призывам резервистов. Их цель — не наращивание армии, а поддержание текущих потерь на войне против Украины.

