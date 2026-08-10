Путін кличе нову армію: у США розкрили, скільки північнокорейців прибуде до РФ

Росія готується прийняти нову велику групу військовослужбовців із Північної Кореї. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва та Пхеньян домовилися про можливе розміщення в Росії від 30 до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю 8 серпня. При цьому точні терміни та місця майбутнього розміщення військових КНДР наразі невідомі.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

В Інституті вивчення війни зазначають, що це не перше попередження Києва щодо підготовки Росії до прибуття нового північнокорейського контингенту. Ще 25 липня Зеленський повідомив, що з червня російська сторона готує військові бази у Воронезькій області для розміщення до 30 тисяч солдатів КНДР.

Одночасно з'являються дані про прибуття Росію північнокорейських ракетних підрозділів. Представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк заявив Reuters, що на захід Росії вже почала перекидатися невідома північнокорейська ракетна частина.

За даними української розвідки, підрозділ може мати близько 90 військовослужбовців, до 120 балістичних ракет невідомого типу та шість пускових установок. Імовірно, його планують розмістити у Воронезькій області у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу.

В ISW вважають, що військове співробітництво Москви та Пхеньяну має взаємну вигоду. Росія отримує додаткові ресурси для війни проти України, а Північна Корея – можливість набути реального бойового досвіду та випробувати своє озброєння в умовах сучасної війни.

Таким чином, йдеться вже не лише про постачання боєприпасів. Москва та Пхеньян послідовно розширюють військову співпрацю, яка може призвести до появи в Росії десятків тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Якщо дані про підготовку контингенту підтвердяться, його масштаб буде значно більшим за раніше відомі розгортання сил КНДР на російській стороні.

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