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Путин зовет новую армию: в США раскрыли, сколько северокорейцев прибудет в РФ

Зеленский раскрыл масштабы возможного развертывания войск КНДР в РФ. Одновременно Москва уже получает северокорейские ракеты и военных специалистов

10 августа 2026, 08:08
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Кравцев Сергей

Россия готовится принять новую крупную группу военнослужащих из Северной Кореи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Пхеньян договорились о возможном размещении в России от 30 до 50 тысяч северокорейских военнослужащих. Об этом Зеленский рассказал в интервью 8 августа. При этом точные сроки и места будущего размещения военных КНДР пока неизвестны.

Путин зовет новую армию: в США раскрыли, сколько северокорейцев прибудет в РФ

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

В Институте изучения войны отмечают, что это не первое предупреждение Киева о подготовке России к прибытию нового северокорейского контингента. Еще 25 июля Зеленский сообщил, что с июня российская сторона готовит военные базы в Воронежской области для размещения до 30 тысяч солдат КНДР.

Одновременно появляются данные о прибытии в Россию северокорейских ракетных подразделений. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк заявил Reuters, что на запад России уже начала перебрасываться неизвестная северокорейская ракетная часть.

По данным украинской разведки, подразделение может иметь около 90 военнослужащих, до 120 баллистических ракет неизвестного типа и шесть пусковых установок. Предположительно, его планируют разместить в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа.

В ISW считают, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна имеет взаимную выгоду. Россия получает дополнительные ресурсы для войны против Украины, а Северная Корея – возможность получить реальный боевой опыт и испытать свое вооружение в условиях современной войны.

Таким образом, речь идет уже не только о поставках боеприпасов. Москва и Пхеньян последовательно расширяют военное сотрудничество, которое может привести к появлению в России десятков тысяч северокорейских военнослужащих.

Если данные о подготовке контингента подтвердятся, его масштаб будет существенно больше ранее известных развертываний сил КНДР на российской стороне.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-9-2026/
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