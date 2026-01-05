Путін кинув "елітні війська" для захоплення надважливого міста: де тривають пекельні бої

Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих точок фронту. Російські війська продовжують намагатися розширити свою присутність у районах Покровська, Добропілля та Мирнограда, що є важливими стратегічними пунктами на лінії фронту. Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на заяви російських офіційних осіб про повний контроль над Покровськом, Сили оборони України продовжують утримувати частину міста. За словами Снєгирьова, попри численні фейки з боку російської пропаганди, українські військові мають стійке контролювання близько 16 квадратних кілометрів території Покровська, що складає майже половину міста. Загальна площа Покровська складає близько 29 квадратних кілометрів.

Зараз головні бої точаться навколо ключових логістичних шляхів, які є важливими для підтримки оборони українських сил у цьому регіоні. Для посилення наступу на Покровськ Росія перекидає додаткові підрозділи, зокрема, 76-ту повітряно-десантну дивізію, яка раніше діяла на Запорізькому напрямку. Це підтверджує, що для досягнення своїх цілей ворог змушений використовувати навіть найбоєздатніші підрозділи.

Особливістю тактики окупантів є використання найкращих військ у форматі "банзай-атак" – масових штурмів, де російські солдати фактично виступають як "штурмове м’ясо". Цей факт яскраво свідчить про те, що всі заяви про захоплення Покровська є необґрунтованими і не відповідають реальній ситуації на фронті.

Як вже писали "Коментарі", у понеділок, 5 січня, у Дніпрі знову були зафіксовані вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомили журналісти ІА "Дніпро Оперативний", посилаючись на свідчення місцевих мешканців. Згідно з наданою інформацією, сирена спрацювала о 10:54, сигналізуючи про можливу загрозу з боку ворога. У цей час у місті було оголошено тривогу через небезпеку атаки ворожих безпілотників.