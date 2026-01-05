Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта. Российские войска продолжают пытаться расширить свое присутствие в районах Покровска, Доброполья и Мирнограда, являющихся важными стратегическими пунктами на линии фронта. Об этом в эфире телеканала FreeДом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Фото: из открытых источников

Несмотря на заявления российских официальных лиц о полном контроле над Покровском, Силы обороны Украины продолжают удерживать часть города. По словам Снегирева, вопреки многочисленным фейкам со стороны российской пропаганды, украинские военные имеют устойчивое контролирование около 16 квадратных километров территории Покровска, что составляет почти половину города. Общая площадь Покровска составляет около 29 квадратных километров.

Сейчас главные бои идут вокруг ключевых логистических путей, которые важны для поддержки обороны украинских сил в этом регионе. Для усиления наступления на Покровск Россия опрокидывает дополнительные подразделения, в частности, 76-ю воздушно-десантную дивизию, ранее действовавшую на Запорожском направлении. Это подтверждает, что для достижения своих целей враг вынужден использовать даже боеспособные подразделения.

Особенностью тактики окупантов является использование лучших войск в формате "банзай-атак" — массовых штурмов, где российские солдаты фактически выступают как "штурмовое мясо". Этот факт ярко свидетельствует о том, что все заявления о захвате Покровска необоснованны и не соответствуют реальной ситуации на фронте.

Как уже писали "Комментарии", в понедельник, 5 января, в Днепре снова были зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщили журналисты ИА "Днепр Оперативный", ссылаясь на показания местных жителей. Согласно предоставленной информации, сирена сработала в 10.54, сигнализируя о возможной угрозе со стороны врага. В это время в городе была объявлена тревога из-за опасности атаки вражеских беспилотников.