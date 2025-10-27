Путін кардинально змінив тактику війни: на Заході озвучили страшний прогноз для кожного українця

Росія, яка не здатна захопити Україну повністю, зосередилася на руйнуванні її енергетичної інфраструктури, намагаючись паралізувати роботу промислових регіонів та створити хаос серед населення. Як повідомляє The Economist, найбільше постраждали Сумська, Чернігівська та Харківська області, де через удари ворога окремі райони залишалися без електрики по кілька днів.

Аналітики відзначають, що Кремль значно змінив тактику атак: тепер вони стали більш прицільними та системними. Якщо раніше ракети запускали безсистемно по всій країні, то нині ворог концентрує хвилі ударів на окремих регіонах, особливо на сході та півночі України, намагаючись відокремити енергетично важкий схід від промислового заходу та пошкодити лінії електропередач. Така стратегія дозволяє поступово дестабілізувати енергетичну систему і паралізувати міжрегіональні зв’язки.

У відповідь Україна значно посилила протиповітряну оборону та розвиває радіоелектронну боротьбу. Розробляються сучасні дрони-перехоплювачі, які здатні захищати критичну інфраструктуру від атак, у тому числі від безпілотників Shahed. Якщо раніше масштабними вважалися нічні атаки зі 150 дронів, то тепер українські сили регулярно відбивають до 700 таких апаратів за одну ніч.

The Economist підкреслює, що Росія постійно модернізує тактику: якщо раніше використовували дорогі та неточні ракети для розрізнених ударів, зараз застосовують дешеві безпілотники у хвилях атак, концентруючи їх на конкретних територіях. Україна продовжує вдосконалювати технології захисту та демонструє здатність протидіяти масштабним повітряним загрозам, зберігаючи критично важливу інфраструктуру та стабільність енергосистеми.

