Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україну попередили про неминучу катастрофу через два місяці: що відбувається
НОВИНИ

Україну попередили про неминучу катастрофу через два місяці: що відбувається

Експрем’єр зазначив, що нині приблизно половина української економіки функціонує завдяки зовнішнім грантам та кредитам.

27 жовтня 2025, 08:25
Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив сподівання, що до грудня цього року Європейський Союз створить механізм, завдяки якому Україна зможе отримати єдине стабільне джерело фінансування для Збройних сил та держави загалом – заморожені активи Росії. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

Україну попередили про неминучу катастрофу через два місяці: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

Яценюк наголосив, що якщо ці активи не будуть задіяні протягом найближчих двох місяців, Україна залишиться без необхідних коштів.

"Дефіцит українського бюджету на наступні три роки може скласти від 150 до 170 мільярдів доларів США", – підкреслив він. 

Експрем’єр нагадав, що наразі приблизно половина української економіки підтримується виключно за рахунок зовнішніх грантів та кредитів.

Він додав, що стабільність курсу гривні до долара підтримується завдяки продажу понад 30 мільярдів доларів із резервів Національного банку, і це штучний механізм.

"Використання коштів із заморожених активів Росії – це питання виживання України", – підкреслив Яценюк. 

Експрем’єр розповів про механізм, який розробила Європейська комісія – так званий reparation loan, кредит на відновлення. За цією схемою кошти використовуються як застава, а Україна отримує кредит через спеціальний фонд, контрольований країнами-учасниками. Спочатку Європейський Центральний банк висловив побоювання, що конфіскація коштів може підірвати євро, однак ці заперечення було знято.

Яценюк також зазначив проблему з Бельгією, яка полягає у забезпеченні солідарної відповідальності всіх країн ЄС у разі судових позовів Росії. За його словами, це логічна умова, і він сподівається, що до грудня буде знайдено рішення, яке дозволить Україні отримати критично важливе джерело фінансування для оборони та виживання держави.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна активно готується до можливих бойових дій у 2026 році. Командувач Національної гвардії, Герой України Олександр Півненко, у коментарі для "Ми-Україна" зазначив, що не можна виключати ймовірності тимчасового припинення вогню на лінії розмежування, що могло б стати стратегічною перевагою для нашої держави.



