Украину предупредили о неизбежной катастрофе через два месяца: что происходит

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил надежду, что до декабря этого года Европейский Союз создаст механизм, благодаря которому Украина сможет получить единый стабильный источник финансирования для Вооруженных сил и государства в целом – замороженные активы России. Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Фото: из открытых источников

Яценюк подчеркнул, что если эти активы не будут задействованы в ближайшие два месяца, Украина останется без необходимых средств.

" Дефицит украинского бюджета на следующие три года может составить от 150 до 170 миллиардов долларов США " , — подчеркнул он.

Экс-премьер напомнил, что в настоящее время примерно половина украинской экономики поддерживается исключительно за счет внешних грантов и кредитов.

Он добавил, что стабильность курса гривни к доллару поддерживается благодаря продаже более 30 миллиардов долларов из резервов Национального банка, и это искусственный механизм.

" Использование средств из замороженных активов России – это вопрос выживания Украины " , – подчеркнул Яценюк.

Экспремьер рассказал о механизме, который разработала Европейская комиссия – так называемый reparation loan, кредит на восстановление. По этой схеме средства используются в качестве залога, а Украина получает кредит через специальный фонд, контролируемый странами-участниками. Первоначально Европейский Центральный банк выразил опасение, что конфискация средств может взорвать евро, однако эти возражения были сняты.

Яценюк также указал на проблему с Бельгией, которая заключается в обеспечении солидарной ответственности всех стран ЕС в случае судебных исков России. По его словам, это логическое условие и он надеется, что до декабря будет найдено решение, которое позволит Украине получить критически важный источник финансирования для обороны и выживания государства.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина активно готовится к возможным боевым действиям в 2026 году. Командующий Национальной гвардии, Герой Украины Александр Пивненко, в комментарии "Мы-Украина" отметил, что нельзя исключать вероятности временного прекращения огня на линии разграничения, что могло бы стать стратегическим преимуществом для нашего государства.