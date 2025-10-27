Путин кардинально изменил тактику войны: на Западе озвучили страшный прогноз для каждого украинца

Россия, не способная захватить Украину полностью, сосредоточилась на разрушении ее энергетической инфраструктуры, пытаясь парализовать работу промышленных регионов и создать хаос среди населения. Как сообщает The Economist, больше всего пострадали Сумская, Черниговская и Харьковская области, где из-за ударов врага отдельные районы оставались без электричества по несколько дней.

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Кремль значительно изменил тактику атак: теперь они стали более прицельными и системными. Если ранее ракеты запускали бессистемно по всей стране, то враг сейчас концентрирует волны ударов на отдельных регионах, особенно на востоке и севере Украины, пытаясь отделить энергетически тяжелый восток от промышленного мероприятия и повредить линии электропередач. Такая стратегия позволяет постепенно дестабилизировать энергетическую систему и парализовать межрегиональные связи.

В ответ Украина значительно усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру от атак, в том числе от беспилотников Shahed. Если раньше масштабными считались ночные атаки из 150 дронов, то теперь украинские силы регулярно отбивают до 700 таких аппаратов в одну ночь.

The Economist подчеркивает, что Россия постоянно модернизирует тактику: если раньше использовали дорогие и неточные ракеты для разрозненных ударов, сейчас используют дешевые беспилотники в волнах атак, концентрируя их на конкретных территориях. Украина продолжает усовершенствовать технологии защиты и демонстрирует способность противодействовать масштабным воздушным угрозам, сохраняя критически важную инфраструктуру и стабильность энергосистемы.

