Путин кардинально изменил тактику войны: на Западе озвучили страшный прогноз для каждого украинца
НОВОСТИ

Путин кардинально изменил тактику войны: на Западе озвучили страшный прогноз для каждого украинца

РФ концентрирует атаки на востоке и севере Украины, пытаясь отделить энергетически важные восточные регионы от промышленного мероприятия и разрушить энергосети.

27 октября 2025, 08:40 comments1227
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия, не способная захватить Украину полностью, сосредоточилась на разрушении ее энергетической инфраструктуры, пытаясь парализовать работу промышленных регионов и создать хаос среди населения. Как сообщает The Economist, больше всего пострадали Сумская, Черниговская и Харьковская области, где из-за ударов врага отдельные районы оставались без электричества по несколько дней.

Путин кардинально изменил тактику войны: на Западе озвучили страшный прогноз для каждого украинца

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Кремль значительно изменил тактику атак: теперь они стали более прицельными и системными. Если ранее ракеты запускали бессистемно по всей стране, то враг сейчас концентрирует волны ударов на отдельных регионах, особенно на востоке и севере Украины, пытаясь отделить энергетически тяжелый восток от промышленного мероприятия и повредить линии электропередач. Такая стратегия позволяет постепенно дестабилизировать энергетическую систему и парализовать межрегиональные связи.

В ответ Украина значительно усилила противовоздушную оборону и развивает радиоэлектронную борьбу. Разрабатываются современные дроны-перехватчики, способные защищать критическую инфраструктуру от атак, в том числе от беспилотников Shahed. Если раньше масштабными считались ночные атаки из 150 дронов, то теперь украинские силы регулярно отбивают до 700 таких аппаратов в одну ночь.

The Economist подчеркивает, что Россия постоянно модернизирует тактику: если раньше использовали дорогие и неточные ракеты для разрозненных ударов, сейчас используют дешевые беспилотники в волнах атак, концентрируя их на конкретных территориях. Украина продолжает усовершенствовать технологии защиты и демонстрирует способность противодействовать масштабным воздушным угрозам, сохраняя критически важную инфраструктуру и стабильность энергосистемы.

Как уже писали "Комментарии", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выразил надежду, что к декабрю этого года Европейский Союз создаст механизм, благодаря которому Украина сможет получить единственный стабильный источник финансирования для Вооруженных сил и государства в целом – замороженные активы России.



Источник: https://www.economist.com/europe/2025/10/26/the-kremlins-blitz-to-make-ukraine-go-dark
