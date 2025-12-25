logo_ukra

Путін хоче воювати з Україною поколіннями: що змушують робити російських школярів
Путін хоче воювати з Україною поколіннями: що змушують робити російських школярів

Росія використовує радянські освітні методики " роботи з ветеранами " , що є частиною масштабної політики мілітаризації у РФ

25 грудня 2025, 07:20
Автор:
Кравцев Сергей

Путінські чиновники продовжують активно мілітаризувати систему освіти, зокрема залучаючи так званих "ветеранів СВО" до виховання дітей. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні "Центру протидії дезінформації" при РНБО України у Telegram.

Путін хоче воювати з Україною поколіннями: що змушують робити російських школярів

Російська пропаганда. Фото: з відкритих джерел

Відомо, що вчителям історії російських шкіл наполегливо "рекомендують" організовувати в рамках позаурочної діяльності пошук дітей "ветеранів СВО" у своїх населених пунктах.

Також школярів виховують вручати їм подарунки та надавати різноманітну допомогу. За підсумками таких завдань учні мають написати твори на формування " правильних ціннісних орієнтирів " .

У публікації йдеться про те, що Кремль таким чином використовує радянські освітні методики "роботи з ветеранами", які є частиною масштабної політики мілітаризації в РФ.

Такі ініціативи, які калькують радянські освітні методики роботи з ветеранами, є частиною масштабної політики мілітаризації в РФ.

"Дітям прищеплюється ненависть до України та країн Заходу. У свідомості дітей формується образ "ворогів Росії", а агресивна війна виправдовується як неминуча необхідність "захисту Батьківщини", — йдеться у повідомленні ЦПД.

У центрі також наголосили, що для пропаганди серед дітей системно залучаються і учасники війни проти України, багато з яких є військовими та кримінальними злочинцями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — маятник переговорів про війну в Україні хитатиметься, адже нинішній процес скоріше нагадує торг, ніж справжній мирний діалог. Таку думку висловив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16622
