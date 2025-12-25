logo

Путин хочет воевать с Украиной поколениями: что заставляют делать российских школьников
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет воевать с Украиной поколениями: что заставляют делать российских школьников

Россия использует советские образовательные методики "работы с ветеранами", которые являются частью масштабной политики милитаризации в РФ

25 декабря 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинские чиновники продолжают активно милитаризировать систему образования, в том числе привлекая так называемых "ветеранов СВО" к воспитанию детей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении "Центра противодействия дезинформации" при СНБО Украины в Telegram.

Путин хочет воевать с Украиной поколениями: что заставляют делать российских школьников

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

Известно, что учителям истории российских школ настойчиво "рекомендуют" организовывать в рамках внеурочной деятельности поиск детьми "ветеранов СВО" в своих населенных пунктах.

Также школьников воспитывают вручать им подарки и оказывать разнообразную помощь. По итогам таких задач ученики должны написать сочинения для формирования "правильных ценностных ориентиров".

В публикации говорится, что Кремль таким образом использует советские образовательные методики "работы с ветеранами", которые являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Такие инициативы, которые калькируют советские образовательные методики "работы с ветеранами", являются частью масштабной политики милитаризации в РФ.

"Детям прививается ненависть к Украине и странам Запада. В сознании детей формируется образ "врагов России", а агрессивная война оправдывается как неизбежная необходимость "защиты Родины", — говорится в сообщении ЦПД.

В центре также акцентировали, что для пропаганды среди детей системно привлекаются и участники войны против Украины, многие из которых являются военными и уголовными преступниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — маятник переговоров о войне в Украине будет шататься, ведь нынешний процесс скорее напоминает торг, нежели настоящий мирный диалог. Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16622
