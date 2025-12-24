Война как бизнес: экс-посол раскрыл карты о том, кому выгодно затягивание переговоров

Маятник переговоров о войне в Украине будет шататься, ведь нынешний процесс скорее напоминает торг, нежели настоящий мирный диалог. Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Если бы переговоры касались только войны и мира, Трамп давно бы из них вышел. Но мы четко зафиксировали: это не мирный процесс, это бизнес. Это сотни миллиардов долларов. И потому он из этого процесса никуда не уйдет", — отметил Бессмертный.

Эксперт отмечает, что затягивание переговоров выгодно не только Трампу, но и Путину и Кремлю.

"Для Москвы затягивание – это гарантия продолжения войны. А если посмотреть шире, такая ситуация выгодна еще и Китаю, но совсем не выгодна Европе и Украине, которые сегодня оказались в меньшинстве", – подчеркнул он.

По его словам, ключевой вопрос остается неизменным – война. Она все больше становится источником прибыли для Трампа и средством выживания для Путина.

"Можно прогнозировать не только продолжение этой войны, но и появление новых горячих точек в Европе, Африке и Азии. Это обеспечивает те же мотивы и интересы, которые питают и Трампа, и Путина, и все режимы, питающиеся человеческой кровью", — добавил Роман Бессмертный.

Эксперт призвал внимательно следить за международными процессами и не путать переговоры о мире с обычной политико-экономической торговлей, ведь от этого зависят судьбы миллионов людей.

