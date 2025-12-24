logo

BTC/USD

86914

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война как бизнес: экс-посол раскрыл карты о том, кому выгодно затягивание переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Война как бизнес: экс-посол раскрыл карты о том, кому выгодно затягивание переговоров

Трамп, Путин и Китай получают выгоду, а Украина и Европа остаются в меньшинстве: эксперт прогнозирует новые горячие точки по миру

24 декабря 2025, 08:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Маятник переговоров о войне в Украине будет шататься, ведь нынешний процесс скорее напоминает торг, нежели настоящий мирный диалог. Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.

Война как бизнес: экс-посол раскрыл карты о том, кому выгодно затягивание переговоров

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Если бы переговоры касались только войны и мира, Трамп давно бы из них вышел. Но мы четко зафиксировали: это не мирный процесс, это бизнес. Это сотни миллиардов долларов. И потому он из этого процесса никуда не уйдет", — отметил Бессмертный.

Эксперт отмечает, что затягивание переговоров выгодно не только Трампу, но и Путину и Кремлю.

"Для Москвы затягивание – это гарантия продолжения войны. А если посмотреть шире, такая ситуация выгодна еще и Китаю, но совсем не выгодна Европе и Украине, которые сегодня оказались в меньшинстве", – подчеркнул он.

По его словам, ключевой вопрос остается неизменным – война. Она все больше становится источником прибыли для Трампа и средством выживания для Путина.

"Можно прогнозировать не только продолжение этой войны, но и появление новых горячих точек в Европе, Африке и Азии. Это обеспечивает те же мотивы и интересы, которые питают и Трампа, и Путина, и все режимы, питающиеся человеческой кровью", — добавил Роман Бессмертный.

Эксперт призвал внимательно следить за международными процессами и не путать переговоры о мире с обычной политико-экономической торговлей, ведь от этого зависят судьбы миллионов людей.

Читайте на портале "Комментарии" — опираясь на границы Российской империи в период наибольшего расширения, потенциальными целями современной России могут стать Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, а также государства Центральной Азии. Такой вывод делает аналитическое издание Atlantic Council.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/kudi-ruhaetsya-mirnij-plan-zrada-makrona-ta-scho-realno-mozhe-zlamati-plani-trampa-putina-intervyu-z-bezsmertnim.htm
Теги:

Новости

Все новости