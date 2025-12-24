Война как бизнес: экс-посол раскрыл карты о том, кому выгодно затягивание переговоров

Рубрики
Маятник переговоров о войне в Украине будет шататься, ведь нынешний процесс скорее напоминает торг, нежели настоящий мирный диалог. Такое мнение высказал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011) Роман Бессмертный.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что затягивание переговоров выгодно не только Трампу, но и Путину и Кремлю.
По его словам, ключевой вопрос остается неизменным – война. Она все больше становится источником прибыли для Трампа и средством выживания для Путина.
Эксперт призвал внимательно следить за международными процессами и не путать переговоры о мире с обычной политико-экономической торговлей, ведь от этого зависят судьбы миллионов людей.
