Війна як бізнес: екс-посол розкрив карти про те, кому вигідне затягування переговорів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Маятник переговорів щодо війни в Україні буде хитатися, адже нинішній процес радше нагадує торг, ніж справжній мирний діалог. Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт наголошує, що затягування переговорів вигідне не лише Трампу, а й Путіну та Кремлю.
За його словами, ключове питання залишається незмінним – війна. Вона дедалі більше стає джерелом прибутку для Трампа та засобом виживання для режиму Путіна.
Експерт закликав уважно стежити за міжнародними процесами та не плутати переговори про мир із звичайною політично-економічною торгівлею, адже від цього залежать долі мільйонів людей.
Читайте також на порталі "Коментарі" — спираючись на кордони Російської імперії в період найбільшого розширення, потенційними цілями сучасної Росії можуть стати Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, а також держави Центральної Азії. Такий висновок робить аналітичне видання Atlantic Council.