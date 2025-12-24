Війна як бізнес: екс-посол розкрив карти про те, кому вигідне затягування переговорів

Маятник переговорів щодо війни в Україні буде хитатися, адже нинішній процес радше нагадує торг, ніж справжній мирний діалог. Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

“Якби переговори стосувалися лише війни і миру, Трамп давно б із них вийшов. Але ми чітко зафіксували: це не мирний процес, це бізнес. Це сотні мільярдів доларів. І тому він із цього процесу нікуди не піде”, – зазначив Безсмертний.

Експерт наголошує, що затягування переговорів вигідне не лише Трампу, а й Путіну та Кремлю.

“Для Москви затягування – це гарантія продовження війни. А якщо подивитися ширше, така ситуація вигідна ще й Китаю, але зовсім не вигідна Європі та Україні, які сьогодні опинилися у меншості”, – підкреслив він.

За його словами, ключове питання залишається незмінним – війна. Вона дедалі більше стає джерелом прибутку для Трампа та засобом виживання для режиму Путіна.

“Можна прогнозувати не лише продовження цієї війни, а й появу нових гарячих точок у Європі, Африці та Азії. Бо це забезпечує ті самі мотиви та інтереси, які живлять і Трампа, і Путіна, і всі режими, що харчуються людською кров’ю”, – додав Роман Безсмертний.

Експерт закликав уважно стежити за міжнародними процесами та не плутати переговори про мир із звичайною політично-економічною торгівлею, адже від цього залежать долі мільйонів людей.

