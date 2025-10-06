Путін хоче присмусово нав'язати свою волю: українців нажахали страшним задумом Кремля

Росія влаштувала чергову масштабну атаку по Україні, зосередивши удари саме на об’єктах енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, окупанти застосували понад 50 ракет та близько 500 безпілотників, що створює значні ризики для стабільного проходження опалювального сезону. Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів про головну мету таких дій Росії:

Фото: з відкритих джерел

"Стратегічна мета Росії – перемогти дух українців завданням ударів по енергетиці, цивільних, школах, садочках. Путін намагається знищити життєзабезпечення кожного регіону та області. Це його головна ідея".

Генерал наголосив, що Кремль намагається нав'язати Україні свою волю шляхом тиску і терору:

"Путін ніяк не може зрозуміти, що український народ не перемогти. Ми сказали, це в перший день його агресії. Але він вважає, що своїм терором зможе схилити Україну до переговорів на умовах Росії.", — каже генерал.

За словами Маломужа, російське військове керівництво може повернутися до щоденних масованих ударів по містах та енергетичних об’єктах у різних регіонах країни — від Києва до західних областей:

"Маючи ще близько 400 різних типів ракет, Путін може запускати чергові партії в найближчий період, тому треба зважати на сигнали тривоги", — наголосив експерт.



Генерал підкреслив, що Україна має активно посилювати оборонні можливості: нарощувати потенціал протиповітряної оборони, ефективніше виявляти та знищувати ворожі пускові установки, а також вдосконалювати системи захисту від ударних безпілотників. За його словами, захист України — це захист всієї Європи.

