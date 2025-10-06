Путин хочет принудительно навязать свою волю: украинцев напугали страшным замыслом Кремля

Россия устроила очередную масштабную атаку по Украине, сосредоточив удары именно на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, оккупанты применили более 50 ракет и около 500 беспилотников, что создает значительные риски для стабильного прохождения отопительного сезона. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал о главной цели таких действий России:

Фото: из открытых источников

"Стратегическая цель России – победить дух украинцев задачей ударов по энергетике, гражданским, школам, садам. Путин пытается уничтожить жизнеобеспечение каждого региона и области. Это его главная идея".

Генерал подчеркнул, что Кремль пытается навязать Украине свою волю путем давления и террора:

"Путин никак не может понять, что украинский народ не победить. Мы сказали, это в первый день его агрессии. Но он считает, что своим террором сможет склонить Украину к переговорам на условиях России", – говорит генерал.

По словам Маломужа, российское военное руководство может вернуться к ежедневным массированным ударам по городам и энергетическим объектам в разных регионах страны — от Киева до западных областей:

"Имея еще около 400 различных типов ракет, Путин может запускать очередные партии в ближайший период, поэтому нужно учитывать сигналы тревоги", — подчеркнул эксперт.



Генерал подчеркнул, что Украина должна активно усиливать оборонные возможности: наращивать потенциал противовоздушной обороны, эффективно выявлять и уничтожать вражеские пусковые установки, а также совершенствовать системы защиты от ударных беспилотников. По его словам, защита Украины – это защита всей Европы.

