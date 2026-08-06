Путін хоче повністю позбавити Україну підтримки ЄС: розкрито страшний задум диктатора

Росія може зосередити нові атаки на районі Галац–Рені поблизу українсько-румунського кордону, щоб ускладнити експорт українського зерна та посилити тиск на Європу. Такий прогноз оприлюднив генеральний директор аналітичного центру New Strategy Center Джордже Скутару в аналізі для DefenseRomania.

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На думку експерта, після невдач на фронті Кремль змінив тактику й тепер намагається залякати європейське суспільство, щоб послабити підтримку України.

У липні російські війська атакували понад 30 торговельних суден, два з яких були уражені поблизу територіальних вод Румунії. Водночас 24–26 липня румунські Повітряні сили вперше збили три російські дрони, що порушили повітряний простір країни.

У публікації наголошується, що постійні удари по портах Одеси, Чорноморська та Південного фактично створюють морську блокаду України. Через загрозу обстрілів судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських портів, що ставить під ризик експорт 6–7 млн тонн зерна щомісяця.

Додаткові труднощі створює рекордна посуха на Дунаї, яка ускладнила альтернативний маршрут перевезень.

Аналітик припускає, що наступним етапом можуть стати масовані атаки реактивними дронами "Герань-5", здатними розвивати швидкість до 650 км/год. Район Галац–Рені він називає особливо вразливим через мінімальний час для реагування систем ППО.

Також у дослідженні попереджають про можливі диверсії на судноплавному каналі Суліна та загрози газовому проєкту Neptun Deep. Якщо провокації Росії посиляться, Румунія може вперше ініціювати консультації союзників за статтею 4 Договору НАТО.

Портал "Коментарі"" вже писав, що РФ продовжує робити ставку на військову ескалацію У таких умовах ключовим фактором для України залишається своєчасне отримання західної військової допомоги та виконання укладених оборонних контрактів.