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Путин хочет полностью лишить Украину поддержки ЕС: раскрыт страшный замысел диктатора

Москва пытается посеять страх среди европейцев, чтобы ослабить поддержку Украины

6 августа 2026, 16:10
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Клименко Елена

Россия может сосредоточить новые атаки на районе Галац-Рени вблизи украинско-румынской границы, чтобы усложнить экспорт украинского зерна и усилить давление на Европу. Такой прогноз обнародовал генеральный директор аналитического центра New Strategy Center Джордже Скутару в анализе для DefenseRomania.

Путин хочет полностью лишить Украину поддержки ЕС: раскрыт страшный замысел диктатора

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, после неудач на фронте Кремль сменил тактику и теперь пытается запугать европейское общество, чтобы ослабить поддержку Украины.

В июле российские войска атаковали более 30 торговых судов, два из которых были поражены вблизи территориальных вод Румынии. В то же время 24–26 июля румынские Воздушные силы впервые сбили три российских дрона, нарушивших воздушное пространство страны.

В публикации отмечается, что постоянные удары по портам Одессы, Черноморска и Южного фактически создают морскую блокаду Украины. Из-за угрозы обстрелов судовладельцы все чаще отказываются заходить в украинские порты, что ставит под риск экспорт 6-7 млн тонн зерна ежемесячно.

Дополнительные трудности создает рекордная засуха на Дунае, усложнившая альтернативный маршрут перевозок.

Аналитик предполагает, что следующим этапом могут стать массированные атаки реактивными дронами "Герань-5", способными развивать скорость до 650 км/ч. Район Галац-Рени он называет особенно уязвимым через минимальное время для реагирования систем ПВО.

Также в исследовании предупреждают о возможных диверсиях на судоходном канале Сулина и угрозах газовому проекту Neptun Deep. Если усиливаться провокации России, Румыния может впервые инициировать консультации союзников по статье 4 Договора НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал , что РФ продолжает делать ставку на военную эскалацию В таких условиях ключевым фактором для Украины остается своевременное получение западной военной помощи и выполнение заключенных оборонных контрактов.



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