Про мир можна остаточно забути: дипломат жорстоко звернувся до влади і назвав єдиний вихід

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Клименко Елена
продовжує робити ставку на військову ескалацію. За таких умов ключовим фактором для України залишається своєчасне отримання західної військової допомоги та виконання укладених оборонних контрактів. Таку думку висловив український політик і дипломат Роман Безсмертний в ефірі проєкту "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо".
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo
За словами дипломата, сьогодні увага багатьох прикута до позиції президента США Дональда Трампа, однак визначальним фактором залишається не Вашингтон, а поведінка Кремля.
"Нині в Трампа є потреба спілкуватися з українцями, зустрічатися з українцями. Але насправді справа не в Трампі й навіть не в Україні. Справа в позиції РФ", – наголосив Безсмертний.
Він зазначив, що Росія не лише не відмовляється від війни, а й нарощує інтенсивність атак та намагається збільшити виробництво балістичних ракет. Водночас, за його словами, реалізувати ці плани в повному обсязі Кремлю поки не вдається.
На думку Безсмертного, сьогодні критично важливо, щоб Україна без затримок отримувала озброєння та техніку, про які вже домовилися з партнерами.
"Тут важливо, щоб українські контракти, укладені з Францією, Італією та Сполученими Штатами, а також допомога від Нідерландів, Норвегії й Великої Британії надійшли вчасно", – підкреслив дипломат.
Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо готовності Москви до компромісів.
Портал "Коментарі" вже писав, що у Вищому антикорупційному суді 5 серпня відбулося засідання, на якому розглядали питання про обрання запобіжного заходу для колишньої посолки України у США Ольги Стефанішиної.