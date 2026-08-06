О мире можно окончательно забыть: дипломат жестоко обратился к власти и назвал единственный выход

продолжает делать ставку на военную эскалацию. В таких условиях ключевым фактором для Украины остается своевременное получение западной военной помощи и выполнение заключенных оборонных контрактов. Такое мнение высказал украинский политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По словам дипломата, сегодня внимание многих приковано к позиции президента США Дональда Трампа, однако определяющим фактором остается не Вашингтон, а поведение Кремля.

"Сейчас у Трампа есть необходимость общаться с украинцами, встречаться с украинцами. Но на самом деле дело не в Трампе и даже не в Украине. Дело в позиции РФ", – подчеркнул Бессмертный.

Он отметил, что Россия не только не отказывается от войны, но и увеличивает интенсивность атак и пытается увеличить производство баллистических ракет. В то же время, по его словам, реализовать эти планы в полном объеме Кремлю пока не удается.

По мнению Бессмертного сегодня критически важно, чтобы Украина без задержек получала вооружение и технику, о которых уже договорились с партнерами.

"Здесь важно, чтобы украинские контракты, заключенные с Францией, Италией и Соединенными Штатами, а также помощь от Нидерландов, Норвегии и Великобритании поступили вовремя", – подчеркнул дипломат.

В то же время, он призвал не питать иллюзий относительно готовности Москвы к компромиссам.

"Ожидать, что Москва сядет за стол переговоров и будет вести себя конструктивно, может только наивный человек или тот, кто хочет себя обмануть. Не будет Москва в течение этого года и в следующем году даже планировать возможность конструктивных переговоров с точки зрения норм международного права", – заявил Бессмертный.



Портал "Комментарии" уже писал , что в Высшем антикоррупционном суде 5 августа состоялось заседание, на котором рассматривали вопрос об избрании меры пресечения для бывшей посолки Украины в США Ольги Стефанишиной.