Путін хоче озброїти союзників зброєю, випробуваною на Україні: що це означає

Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради колективної безпеки ОДКБ у Бішкеку заявив про намір розгорнути програму переозброєння армій країн–учасниць організації сучасними російськими зразками озброєння. Він наголосив, що йдеться про техніку, яку Москва вже застосовує у війні проти України та яку Кремль вважає “випробуваною в реальних бойових умовах”.

Путін пропонує союзникам техніку з війни

Путін підкреслив, що Росія планує й надалі посилювати військову співпрацю з державами ОДКБ, зосереджуючи увагу на підвищенні боєготовності їхніх національних контингентів та розвитку системи управління колективними силами. Кремль фактично пропонує партнерам оновити арсенали за рахунок російського озброєння, розширивши вплив Москви на військову інфраструктуру колишніх радянських республік.

До складу ОДКБ входять шість країн: Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія. Водночас участь Єревана залишається фактично призупиненою — після війни в Нагірному Карабаху та погіршення відносин з Москвою Вірменія заморозила свою участь у роботі організації на невизначений термін.

Аналітики зазначають, що нова ініціатива може стати спробою Росії втримати вплив на регіональному рівні, зважаючи на те, що ОДКБ останніми роками переживає кризу довіри через невиконані зобов’язання щодо безпеки своїх учасників.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Лиманському напрямку російські війська продовжують активні спроби змінити ситуацію на свою користь. За словами речника 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислава Ящишина, ворог перейшов до тактики просочування малими групами, намагаючись розмити лінію зіткнення та знайти слабкі ділянки оборони.