На Лиманському напрямку російські війська продовжують активні спроби змінити ситуацію на свою користь. За словами речника 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислава Ящишина, ворог перейшов до тактики просочування малими групами, намагаючись розмити лінію зіткнення та знайти слабкі ділянки оборони.

Росіяни штурмують Лиман

До цього росіяни протягом тривалого часу намагалися просунутися зі східного боку — у районі Торського та Зарічного. За словами військового, окупанти кілька разів звітували своєму командуванню про нібито захоплення Торського, хоча ці заяви не відповідали дійсності: українські сили утримували позиції, а всі штурмові дії противника були відбиті.

Після чергової невдалої спроби прориву російські підрозділи змінили напрямок тиску і тепер намагаються атакувати Лиман з півночі та півдня. За даними 63 ОМБр, інтенсивність боїв на цьому напрямку залишається стабільно високою з травня 2025 року.

Українські підрозділи утримують оборону одразу на трьох ключових флангах, не дозволяючи противнику розвинути наступ і створити загрозу місту. Попри активні спроби дрібних штурмових груп прорватися на різних ділянках, лінія оборони залишається стабільною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнські військові та аналітики фіксують чергову хвилю активізації російської пропаганди, яка посилюється щоразу, коли у публічному просторі з’являються будь-які згадки про можливі переговори чи обговорення мирних ініціатив. За спостереженнями, російські ресурси намагаються створити враження оперативних успіхів, змінюючи акценти щодня — учора вони масово розганяли повідомлення про нібито досягнення під Куп’янськом, сьогодні перемикають увагу на Вовчанськ.