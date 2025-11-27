Новий штурм Лимана: РФ переходить до нової тактики

Рубрики
Ткачова Марія
На Лиманському напрямку російські війська продовжують активні спроби змінити ситуацію на свою користь. За словами речника 63 окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислава Ящишина, ворог перейшов до тактики просочування малими групами, намагаючись розмити лінію зіткнення та знайти слабкі ділянки оборони.
Росіяни штурмують Лиман
До цього росіяни протягом тривалого часу намагалися просунутися зі східного боку — у районі Торського та Зарічного. За словами військового, окупанти кілька разів звітували своєму командуванню про нібито захоплення Торського, хоча ці заяви не відповідали дійсності: українські сили утримували позиції, а всі штурмові дії противника були відбиті.
Після чергової невдалої спроби прориву російські підрозділи змінили напрямок тиску і тепер намагаються атакувати Лиман з півночі та півдня. За даними 63 ОМБр, інтенсивність боїв на цьому напрямку залишається стабільно високою з травня 2025 року.
Українські підрозділи утримують оборону одразу на трьох ключових флангах, не дозволяючи противнику розвинути наступ і створити загрозу місту. Попри активні спроби дрібних штурмових груп прорватися на різних ділянках, лінія оборони залишається стабільною.