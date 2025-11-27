logo

BTC/USD

90967

ETH/USD

3011.7

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый штурм Лимана: РФ переходит к новой тактике
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый штурм Лимана: РФ переходит к новой тактике

Российские войска пытаются давить на Лиман сразу с двух флангов, но украинская оборона удерживает позиции в трех направлениях

27 ноября 2025, 16:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Лиманском направлении российские войска продолжают активные попытки изменить ситуацию в свою пользу. По словам спикера 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислава Ящишина, враг перешел к тактике утечки малыми группами, пытаясь размыть линию столкновения и найти слабые участки обороны.

Новый штурм Лимана: РФ переходит к новой тактике

Россияне штурмуют Лиман

До этого россияне долгое время пытались продвинуться с восточной стороны — в районе Торской и Заречной. По словам военного, оккупанты несколько раз отчитывались своему командованию о якобы захвате Торского, хотя эти заявления не соответствовали действительности: украинские силы удерживали позиции, а все штурмовые действия противника были отбиты.

После очередной неудачной попытки прорыва российские подразделения изменили направление давления и теперь пытаются атаковать Лиман с севера и юга. По данным 63 ОМБр, интенсивность боев в этом направлении остается стабильно высокой с мая 2025 года.

Украинские подразделения удерживают оборону на трех ключевых флангах, не позволяя противнику развить наступление и создать угрозу городу. Несмотря на активные попытки мелких штурмовых групп прорваться на разных участках, линия обороны остается стабильной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные и аналитики фиксируют очередную волну активизации российской пропаганды, которая усиливается всякий раз, когда в публичном пространстве появляются любые упоминания о возможных переговорах или обсуждениях мирных инициатив. По наблюдениям, российские ресурсы пытаются создать впечатление оперативных успехов, меняя акценты каждый день — вчера они массово разгоняли сообщения о якобы достижениях под Купянском, сегодня переключают внимание на Волчанск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://freeradio.com.ua/rosiiany-probuiut-tysnuty-na-lyman-iz-pivnochi-ta-pivdnia-zsu-trymaiut-oboronu-z-trokh-napriamkiv-detali/
Теги:

Новости

Все новости