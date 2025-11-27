В Лиманском направлении российские войска продолжают активные попытки изменить ситуацию в свою пользу. По словам спикера 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислава Ящишина, враг перешел к тактике утечки малыми группами, пытаясь размыть линию столкновения и найти слабые участки обороны.

Россияне штурмуют Лиман

До этого россияне долгое время пытались продвинуться с восточной стороны — в районе Торской и Заречной. По словам военного, оккупанты несколько раз отчитывались своему командованию о якобы захвате Торского, хотя эти заявления не соответствовали действительности: украинские силы удерживали позиции, а все штурмовые действия противника были отбиты.

После очередной неудачной попытки прорыва российские подразделения изменили направление давления и теперь пытаются атаковать Лиман с севера и юга. По данным 63 ОМБр, интенсивность боев в этом направлении остается стабильно высокой с мая 2025 года.

Украинские подразделения удерживают оборону на трех ключевых флангах, не позволяя противнику развить наступление и создать угрозу городу. Несмотря на активные попытки мелких штурмовых групп прорваться на разных участках, линия обороны остается стабильной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные и аналитики фиксируют очередную волну активизации российской пропаганды, которая усиливается всякий раз, когда в публичном пространстве появляются любые упоминания о возможных переговорах или обсуждениях мирных инициатив. По наблюдениям, российские ресурсы пытаются создать впечатление оперативных успехов, меняя акценты каждый день — вчера они массово разгоняли сообщения о якобы достижениях под Купянском, сегодня переключают внимание на Волчанск.