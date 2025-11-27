logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Куп’янськ учора, Вовчанськ сьогодні: Росія повідомляє про окупацію українських міст
commentss НОВИНИ Всі новини

Куп’янськ учора, Вовчанськ сьогодні: Росія повідомляє про окупацію українських міст

На тлі переговорних процесів Росія різко посилила інформаційні вкиди, просуваючи фейкові «перемоги» для тиску на суспільство та мораль українців

27 листопада 2025, 16:03
Автор:
Ткачова Марія

Українські військові та аналітики фіксують чергову хвилю активізації російської пропаганди, яка посилюється щоразу, коли у публічному просторі з’являються будь-які згадки про можливі переговори чи обговорення мирних ініціатив. За спостереженнями, російські ресурси намагаються створити враження оперативних успіхів, змінюючи акценти щодня — учора вони масово розганяли повідомлення про нібито досягнення під Куп’янськом, сьогодні перемикають увагу на Вовчанськ.

Куп’янськ учора, Вовчанськ сьогодні: Росія повідомляє про окупацію українських міст

Російська пропаганда про захоплення українських міст

Подібні інформаційні кампанії спрямовані на формування у суспільстві відчуття нестабільності та невпевненості, а також на психологічний тиск, що має ослабити стійкість громадян. У Генштабі наголошують, що такі хвилі є елементом добре вибудуваної тактики, яка супроводжує активні бойові дії або переговорні процеси.

При цьому на Вовчанському напрямку ситуація контролюється. Підрозділи 16-го армійського корпусу продовжують утримувати позиції та відбивати атаки російських підрозділів, які намагаються прорвати оборону з великими втратами. За даними військових, інтенсивність штурмів не зменшується, однак більшість атакувальних груп противника зазнають значних втрат, і сам напрямок став для окупантів одним із найнебезпечніших.

Українська сторона закликає дотримуватися інформаційної гігієни, не поширювати неперевірені дані та орієнтуватися лише на офіційні й надійні джерела. Захисникам наразі потрібна максимальна підтримка та злагоджені дії тилу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що нелегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.



Джерело: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/19767
