Українські військові та аналітики фіксують чергову хвилю активізації російської пропаганди, яка посилюється щоразу, коли у публічному просторі з’являються будь-які згадки про можливі переговори чи обговорення мирних ініціатив. За спостереженнями, російські ресурси намагаються створити враження оперативних успіхів, змінюючи акценти щодня — учора вони масово розганяли повідомлення про нібито досягнення під Куп’янськом, сьогодні перемикають увагу на Вовчанськ.

Російська пропаганда про захоплення українських міст

Подібні інформаційні кампанії спрямовані на формування у суспільстві відчуття нестабільності та невпевненості, а також на психологічний тиск, що має ослабити стійкість громадян. У Генштабі наголошують, що такі хвилі є елементом добре вибудуваної тактики, яка супроводжує активні бойові дії або переговорні процеси.

При цьому на Вовчанському напрямку ситуація контролюється. Підрозділи 16-го армійського корпусу продовжують утримувати позиції та відбивати атаки російських підрозділів, які намагаються прорвати оборону з великими втратами. За даними військових, інтенсивність штурмів не зменшується, однак більшість атакувальних груп противника зазнають значних втрат, і сам напрямок став для окупантів одним із найнебезпечніших.

Українська сторона закликає дотримуватися інформаційної гігієни, не поширювати неперевірені дані та орієнтуватися лише на офіційні й надійні джерела. Захисникам наразі потрібна максимальна підтримка та злагоджені дії тилу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н елегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.