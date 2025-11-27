Украинские военные и аналитики фиксируют очередную волну активизации российской пропаганды, которая усиливается всякий раз, когда в публичном пространстве появляются любые упоминания о возможных переговорах или обсуждениях мирных инициатив. По наблюдениям, российские ресурсы пытаются создать впечатление оперативных успехов, меняя акценты каждый день — вчера они массово разгоняли сообщения о якобы достижениях под Купянском, сегодня переключают внимание на Волчанск.

Российская пропаганда про захват украинских городов

Подобные информационные кампании направлены на формирование в обществе ощущения нестабильности и неуверенности, а также психологическое давление, которое должно ослабить устойчивость граждан. В Генштабе отмечают, что такие волны являются элементом хорошо выстроенной тактики, сопровождающей активные боевые действия или переговорные процессы.

При этом на Волчанском направлении ситуация контролируется. Подразделения 16-го армейского корпуса продолжают удерживать позиции и отражать атаки российских подразделений, пытающихся прорвать оборону с большими потерями. По данным военных, интенсивность штурмов не уменьшается, однако большинство атакующих групп противника понесут значительные потери, и само направление стало для оккупантов одним из самых опасных.

Украинская сторона призывает соблюдать информационную гигиену, не распространять непроверенные данные и ориентироваться только на официальные и надежные источники. Защитникам нужна максимальная поддержка и слаженные действия тыла.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что нелегитимный президент России Владимир Путин публично прокомментировал обсуждение так называемого мирного плана США по Украине и заявил, что речь якобы не идет о готовом проекте мирного соглашения, а лишь о "наборе вопросов" для дальнейших переговоров. По его словам, после встречи в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов этого плана на четыре тематических блока, которые должны стать основой дальнейшего согласования позиций.