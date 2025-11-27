logo

Главная Новости Общество Война с Россией Путин хочет вооружить союзников оружием, испытанным на Украине: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет вооружить союзников оружием, испытанным на Украине: что это значит

Путин предложил странам ОДКБ массовое перевооружение российской техникой, испытанной в войне против Украины

27 ноября 2025, 17:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке заявил о намерении развернуть программу перевооружения армий стран-участниц организации современными российскими образцами вооружения. Он подчеркнул, что речь идет о технике, которую Москва уже применяет в войне против Украины и которую Кремль считает "опробованной в реальных боевых условиях".

Путин хочет вооружить союзников оружием, испытанным на Украине: что это значит

Путин предлагает союзникам технику с войны

Путин подчеркнул, что Россия планирует и дальше усиливать военное сотрудничество с государствами ОДКБ, сосредотачивая внимание на повышении боеготовности их национальных контингентов и развитии системы управления коллективными силами. Кремль фактически предлагает партнерам обновить арсеналы за счет российского вооружения, расширив влияние Москвы на военную инфраструктуру бывших советских республик.

В состав ОДКБ входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения. В то же время, участие Еревана остается фактически приостановленным — после войны в Нагорном Карабахе и ухудшения отношений с Москвой Армения заморозила свое участие в работе организации на неопределенный срок.

Аналитики отмечают, что новая инициатива может стать попыткой России удержать влияние на региональном уровне, учитывая, что ОДКБ в последние годы переживает кризис доверия из-за невыполненных обязательств по безопасности своих участников.

Аналитики отмечают, что новая инициатива может стать попыткой России удержать влияние на региональном уровне, учитывая, что ОДКБ в последние годы переживает кризис доверия из-за невыполненных обязательств по безопасности своих участников.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/40143
