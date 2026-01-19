Путін хоче остаточно знищити дві ТЕЦ у Києві: озвучено несподіваний прогноз нових ударів

Російські окупанти цілеспрямовано націлюють свої удари на критично важливу інфраструктуру Києва, перш за все на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Ситуація з енергетикою столиці залишається непередбачуваною, і не варто довіряти ні панічним прогнозам, ні надмірно оптимістичним заявам. Про це в інтерв’ю Главреду розповів директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогодні немає жодних гарантій щодо стабільності енергосистеми. Найнадійнішим способом захисту залишаються сили ППО, тоді як прогнозувати масштаби можливих руйнувань ще зарано.

"Говорити наперед про те, що саме і наскільки буде важко, — це майже як гадання на кавовій гущі. Ми будемо виживати та пристосовуватися", — підкреслив експерт.

Водночас Сергієнко зазначив, що українці вже готові до різних сценаріїв, а влада робить усе можливе, щоб забезпечити тимчасове житло на кілька днів для тих, хто залишиться без тепла або електрики. Він додав, що будь-які спроби заздалегідь передбачити перебіг подій — це спекуляції.

"Якщо хтось вас лякає або запевняє, що все гаразд — не вірте. Сьогодні такі прогнози неможливі", — наголосив фахівець.

Наразі існує ймовірність, що до 100-150 тисяч киян можуть залишитися без опалення до весни. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Причина — старі або пошкоджені труби в будинках, які можуть тріснути через мороз. Для відновлення опалення необхідно провести повний технічний аудит приблизно 50-100 будинків, забезпечити бюджетне фінансування, підготувати проектно-кошторисну документацію, знайти підрядників через Prozorro та виконати капітальні роботи. Навіть у найоптимістичнішому сценарії весь процес може зайняти 8–10 місяців.

Як вже писали "Коментарі", до кінця січня в Києві та Київській області збережеться зимова погода з сильними нічними морозами. Очікується, що нічні температури можуть опускатися до -10°С, а вдень термометри показуватимуть не більше -5°С… -7°С. Однак, за прогнозами метеорологів, вже на початку лютого в регіоні відбудеться значне потепління. З 3 по 10 лютого температура підніметься до +3°С… +4°С вдень, а нічні морози ослабнуть. Така зміна погодних умов принесе з собою опади у вигляді дощу.