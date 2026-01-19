Путин хочет окончательно уничтожить две ТЭЦ в Киеве: озвучен неожиданный прогноз новых ударов

Российские оккупанты целенаправленно нацеливают свои удары на критически важную инфраструктуру Киева, прежде всего на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Ситуация с энергетикой столицы остается непредсказуемой и не стоит доверять ни паническим прогнозам, ни чрезмерно оптимистичным заявлениям. Об этом в интервью Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, сегодня нет никаких гарантий по стабильности энергосистемы. Самым надежным способом защиты остаются силы ПВО, в то время как прогнозировать масштабы возможных разрушений еще рано.

"Говорить заранее о том, что именно и насколько будет трудно, это почти как гадания на кофейной гуще. Мы будем выживать и приспосабливаться", – подчеркнул эксперт.

В то же время Сергиенко отметил, что украинцы уже готовы к разным сценариям, а власти делают все возможное, чтобы обеспечить временное жилье на несколько дней для тех, кто останется без тепла или электричества. Он добавил, что любые попытки заранее предусмотреть ход событий – это спекуляции.

"Если кто вас пугает или уверяет, что все в порядке — не верьте. Сегодня такие прогнозы невозможны", — подчеркнул специалист.

Пока существует вероятность, что до 100-150 тысяч киевлян могут остаться без отопления до весны. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Причина – старые или поврежденные трубы в домах, которые могут треснуть из-за мороза. Для восстановления отопления необходимо провести полный технический аудит около 50-100 домов, обеспечить бюджетное финансирование, подготовить проектно-сметную документацию, найти подрядчиков через Prozorro и выполнить капитальные работы. Даже в самом оптимистическом сценарии весь процесс может занять 8–10 месяцев.

Как уже писали "Комментарии", до конца января в Киеве и Киевской области сохранится зимняя погода с сильными ночными морозами. Ожидается, что ночные температуры могут опускаться до -10°С, а днем термометры будут показывать не более -5°С... -7°С. Однако по прогнозам метеорологов, уже в начале февраля в регионе произойдет значительное потепление. С 3 по 10 февраля температура поднимется до 3-4°С днем, а ночные морозы ослабеют. Такое изменение погодных условий принесет с собой осадки в виде дождя.