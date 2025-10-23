Путін хоче остаточно заморозити українців взимку: озвучено термінову заяву

Росія систематично намагається залишити Україну без тепла і світла в осінньо-зимовий період, застосовуючи тактику масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Цей підхід Кремля вже використовувався під час двох попередніх опалювальних сезонів, однак тоді спроби дестабілізувати енергопостачання не досягли бажаних результатів.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю для РБК-Україна. Він підкреслив, що світові партнери України – зокрема президент США Дональд Трамп, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм, міністр фінансів Джанет Єллен та провідні енергетичні компанії країни – повністю розуміють серйозність ситуації і готові надати Україні всебічну підтримку для безпечного проходження зимового періоду.

Президент Володимир Зеленський раніше також прокоментував перспективи енергетичної безпеки країни в умовах постійних російських атак. Він зазначив, що через пошкодження газових та електричних мереж Україна змушена буде нарощувати імпорт газу з-за кордону, аби гарантувати стабільне теплопостачання населенню. Водночас президент визнав, що ситуація з електропостачанням залишається невизначеною, але уряд готується до найгірших сценаріїв і робить все можливе для захисту критичної інфраструктури.

"Що буде з електроенергією, сьогодні важко передбачити. Проте ми працюємо щоденно, готуємося до будь-яких викликів і будемо захищати нашу інфраструктуру", – наголосив Зеленський.

Українська влада активно співпрацює з міжнародними партнерами, розробляючи плани з підвищення стійкості енергетичної системи, збільшення запасів палива та модернізації мереж. Це дозволить мінімізувати ризики від російських атак і забезпечити стабільне функціонування критично важливих об’єктів навіть у найскладніших умовах.

