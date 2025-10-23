Російське керівництво продовжує наполягати на максималістських вимогах у переговорах щодо припинення війни в Україні, фактично вимагаючи повної капітуляції української сторони. Водночас Кремль намагається перекласти відповідальність за можливий зрив мирних переговорів на Західні країни, щоб уникнути прямої критики.

Офіційно російська влада заявляє про готовність до конструктивного діалогу, проте аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що ці заяви є більше прикриттям для відмови брати участь у щирих переговорах. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що дата зустрічі між президентами Путіним і Трампом наразі не визначена, а навколо цієї теми поширюється багато неправдивих чуток.

Кирило Дмитрієв, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і ключовий переговорник від російської сторони, звинуватив західні ЗМІ у свідомому викривленні інформації про саміт, щоб посіяти сумніви та підривати переговори. Він стверджує, що Москва продовжує підготовку до зустрічі, і звинувачує Європейський Союз у спробах зірвати ці переговори.

Водночас російська влада акцентує увагу на тому, що опоненти мирної угоди нібито намагаються подати ситуацію так, ніби вона кардинально змінилася за останні кілька тижнів, що є неправдою.

За словами експертів, така тактика Кремля — створити умови для виправдання власного небажання йти на компроміси і вести справжні переговори. Це також дозволяє Росії виглядати жертвою зовнішнього тиску, перекладаючи відповідальність на Захід.

