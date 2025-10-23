logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль готує ґрунт для провалу мирних переговорів: на Заході вказали на криваві цілі агресора
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль готує ґрунт для провалу мирних переговорів: на Заході вказали на криваві цілі агресора

Росіяни звинувачують противників мирної угоди у тому, що ті намагаються подати ситуацію так, ніби вона кардинально змінилася за останні тижні.

23 жовтня 2025, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російське керівництво продовжує наполягати на максималістських вимогах у переговорах щодо припинення війни в Україні, фактично вимагаючи повної капітуляції української сторони. Водночас Кремль намагається перекласти відповідальність за можливий зрив мирних переговорів на Західні країни, щоб уникнути прямої критики.

Кремль готує ґрунт для провалу мирних переговорів: на Заході вказали на криваві цілі агресора

Офіційно російська влада заявляє про готовність до конструктивного діалогу, проте аналітики Інституту вивчення війни підкреслюють, що ці заяви є більше прикриттям для відмови брати участь у щирих переговорах. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що дата зустрічі між президентами Путіним і Трампом наразі не визначена, а навколо цієї теми поширюється багато неправдивих чуток.

Кирило Дмитрієв, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій і ключовий переговорник від російської сторони, звинуватив західні ЗМІ у свідомому викривленні інформації про саміт, щоб посіяти сумніви та підривати переговори. Він стверджує, що Москва продовжує підготовку до зустрічі, і звинувачує Європейський Союз у спробах зірвати ці переговори.

Водночас російська влада акцентує увагу на тому, що опоненти мирної угоди нібито намагаються подати ситуацію так, ніби вона кардинально змінилася за останні кілька тижнів, що є неправдою.

За словами експертів, така тактика Кремля — створити умови для виправдання власного небажання йти на компроміси і вести справжні переговори. Це також дозволяє Росії виглядати жертвою зовнішнього тиску, перекладаючи відповідальність на Захід.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 23 жовтня Київ знову зазнав удару російських ударних безпілотників. В результаті атаки постраждали семеро людей: п’ятеро госпіталізовані, ще двоє отримують амбулаторне лікування. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-22-2025/
