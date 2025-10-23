Российское руководство продолжает настаивать на максималистских требованиях по переговорам о прекращении войны в Украине, фактически требуя полной капитуляции украинской стороны. В то же время Кремль пытается переложить ответственность за возможный срыв мирных переговоров на Западные страны во избежание прямой критики.

Фото: из открытых источников

Официально российские власти заявляют о готовности к конструктивному диалогу, однако аналитики Института изучения войны подчеркивают, что эти заявления являются большее прикрытием для отказа участвовать в искренних переговорах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи между президентами Путиным и Трампом пока не определена, а вокруг этой темы распространяется множество ложных слухов.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и ключевой переговорщик от российской стороны, обвинил западные СМИ в сознательном искажении информации о саммите, чтобы посеять сомнения и подрывать переговоры. Он утверждает, что Москва продолжает подготовку к встрече и обвиняет Европейский Союз в попытках сорвать эти переговоры.

В то же время российские власти акцентируют внимание на том, что оппоненты мирного соглашения якобы пытаются подать ситуацию так, будто они кардинально изменились за последние несколько недель, что является неправдой.

По словам экспертов, такая тактика Кремля — создать условия для оправдания нежелания идти на компромиссы и вести настоящие переговоры. Это также позволяет России выглядеть жертвой внешнего давления, переводя ответственность на Запад.

