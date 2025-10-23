logo

BTC/USD

109327

ETH/USD

3882.55

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин хочет окончательно заморозить украинцев зимой: озвучено срочное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет окончательно заморозить украинцев зимой: озвучено срочное заявление

В условиях ежедневных атак России Украина готовится к возможным отключениям электроэнергии, а ЕС и США готовы оказать поддержку безопасному прохождению зимы.

23 октября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия систематически пытается оставить Украину без тепла и света в осенне-зимний период, применяя тактику массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Этот подход Кремля уже использовался во время двух предыдущих отопительных сезонов, однако тогда попытки дестабилизировать энергоснабжение не добились желаемых результатов.

Путин хочет окончательно заморозить украинцев зимой: озвучено срочное заявление

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью для РБК-Украина. Он подчеркнул, что мировые партнеры Украины – в частности, президент США Дональд Трамп, министр энергетики США Дженнифер Гренголм, министр финансов Джанет Йеллен и ведущие энергетические компании страны – полностью понимают серьезность ситуации и готовы предоставить Украине всестороннюю поддержку для безопасного прохождения зимнего периода.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал перспективы энергетической безопасности страны в условиях постоянных российских атак. Он отметил, что из-за повреждений газовых и электрических сетей Украина вынуждена будет наращивать импорт газа из-за границы, чтобы гарантировать стабильное теплоснабжение населению. В то же время, президент признал, что ситуация с электроснабжением остается неопределенной, но правительство готовится к худшим сценариям и делает все возможное для защиты критической инфраструктуры.

" Что будет с электроэнергией, сегодня сложно предсказать. Однако мы работаем ежедневно, готовимся к любым вызовам и будем защищать нашу инфраструктуру " , — подчеркнул Зеленский.

Украинские власти активно сотрудничают с международными партнерами, разрабатывая планы по повышению устойчивости энергетической системы, увеличению запасов топлива и модернизации сетей. Это позволит свести к минимуму риски от российских атак и обеспечить стабильное функционирование критически важных объектов даже в самых сложных условиях.

Портал "Комментарии" писал , что российское руководство продолжает настаивать на максималистских требованиях в переговорах по прекращению войны в Украине, фактически требуя полной капитуляции украинской стороны.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости