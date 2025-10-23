Путин хочет окончательно заморозить украинцев зимой: озвучено срочное заявление

Россия систематически пытается оставить Украину без тепла и света в осенне-зимний период, применяя тактику массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Этот подход Кремля уже использовался во время двух предыдущих отопительных сезонов, однако тогда попытки дестабилизировать энергоснабжение не добились желаемых результатов.

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью для РБК-Украина. Он подчеркнул, что мировые партнеры Украины – в частности, президент США Дональд Трамп, министр энергетики США Дженнифер Гренголм, министр финансов Джанет Йеллен и ведущие энергетические компании страны – полностью понимают серьезность ситуации и готовы предоставить Украине всестороннюю поддержку для безопасного прохождения зимнего периода.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал перспективы энергетической безопасности страны в условиях постоянных российских атак. Он отметил, что из-за повреждений газовых и электрических сетей Украина вынуждена будет наращивать импорт газа из-за границы, чтобы гарантировать стабильное теплоснабжение населению. В то же время, президент признал, что ситуация с электроснабжением остается неопределенной, но правительство готовится к худшим сценариям и делает все возможное для защиты критической инфраструктуры.

" Что будет с электроэнергией, сегодня сложно предсказать. Однако мы работаем ежедневно, готовимся к любым вызовам и будем защищать нашу инфраструктуру " , — подчеркнул Зеленский.

Украинские власти активно сотрудничают с международными партнерами, разрабатывая планы по повышению устойчивости энергетической системы, увеличению запасов топлива и модернизации сетей. Это позволит свести к минимуму риски от российских атак и обеспечить стабильное функционирование критически важных объектов даже в самых сложных условиях.

