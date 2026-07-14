Путін готується використати свій єдиний коньок: експерт попередив про найбільш загрозливий сценарій



















Росія вже зараз готується до нової кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі, розраховуючи створити масштабні проблеми восени та взимку. Водночас Україна намагається діяти на випередження, знищуючи підприємства, які виробляють ракети для російської армії. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак.

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За його словами, окупанти зробили висновки після минулої зими, коли масовані атаки завдали українській енергосистемі відчутної шкоди. Саме тому Москва може знову зробити ставку на енергетичний терор.

"Остання холодна зима показала їм, що це доволі непогана стратегія. Вони розраховують зробити те саме і цього року", — зазначив Ступак.

Експерт додав, що російська сторона може активізувати удари вже восени.

"Блекаути вони планують почати вже в жовтні. Це їхній коньок — спробувати залишити Україну без світла", — сказав він.

Водночас, за словами Ступака, Україна не лише чекає на нові системи ППО чи далекобійне озброєння від партнерів, а й уже проводить власні операції для зменшення ракетного потенціалу РФ.

"Ми намагаємося робити щось на випередження. Знищуємо об'єкти, де виготовляються ці ракети — "Кремній", "Прогрес", "Титан". Це підприємства, які займаються виробництвом озброєння", — пояснив експерт.

Ступак наголосив, що зараз Україна змушена діяти саме так, оскільки повністю захиститися від усіх типів російських ракет лише засобами протиповітряної оборони неможливо.

Водночас він позитивно оцінив сигнали про посилення міжнародної підтримки України після переговорів партнерів. За словами експерта, насамперед йдеться про зміцнення системи протиповітряної оборони та можливе розширення далекобійних спроможностей української армії. На думку Івана Ступака, поєднання західної допомоги із системними ударами по російській військовій промисловості може суттєво ускладнити Кремлю реалізацію планів нової ракетної кампанії проти України.

Як вже писали "Коментарі", останні заяви президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації можуть свідчити про коригування американської політики щодо російсько-української війни. Хоча Вашингтон і надалі позиціонує себе як посередник, його риторика дедалі більше враховує інтереси України. Таку думку висловив керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.