На це Путін точно не розраховував: розкрито сенсаційне рішення Трампа щодо війни в Україні

Останні заяви президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації можуть свідчити про коригування американської політики щодо російсько-української війни. Хоча Вашингтон і надалі позиціонує себе як посередник, його риторика дедалі більше враховує інтереси України. Таку думку висловив керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник у проєкті "СвітОгляд" з Євгеном Магдою на Slawa.TV та Еспресо.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експерт наголосив, що оцінювати висловлювання Дональда Трампа потрібно з урахуванням політичної ситуації, адже його позиція може змінюватися залежно від обставин.

"Оцінки заяв Дональда Трампа завжди треба супроводжувати зауваженням: станом на зараз. Тому станом на зараз виглядає так, що Сполучені Штати є посередником, але більш прихильним до України", – зазначив Мельник.

На його переконання, останні сигнали з боку Білого дому свідчать про перегляд підходів, які раніше розглядалися як основа для завершення війни.

"Заяви, які Дональд Трамп зробив останнім часом, а також висловлювання його високопосадовців, свідчать про певну переоцінку підходів, що застосовувалися раніше. Станом на зараз ситуація виглядає доволі сприятливою для України", – сказав експерт.

Водночас Мельник застеріг, що говорити про швидкий початок реальних переговорів між Києвом і Москвою поки що передчасно. За його словами, Кремль не демонструє готовності до конструктивного діалогу.

"Попри те, що Дональд Трамп доволі чітко зазначив, що саме має відбутися, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, реальних перспектив конструктивних переговорів з Росією наразі немає. Тиск і сила – це те, що працює на переконання Росії в безперспективності подальшого продовження війни", – підсумував Мельник.

Як вже писали "Коментарі", колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян оцінив результати роботи Михайла Федорова на оборонному напрямку. На його думку, віцепрем'єру вдалося досягти помітного прогресу у розвитку безпілотних технологій, однак в інших ключових сферах Міністерства оборони очікуваних реформ суспільство так і не побачило.